Incidente mortale a Palermo, un ciclista di 55 anni è stato travolto e ucciso

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 06 Feb 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Incidente mortale in via Francesco Crispi, a Palermo. La vittima è un ciclista di 55 anni. L’uomo in sella alla sua bici è stato investito da una motrice. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno praticato un massaggio cardiaco per più di 20 minuti ma purtroppo non è servito. Sull’incidente indagano gli agenti della sezione infortunistica della Polizia municipale.

-Foto Cuva-

(ITALPRESS).