Incendio al Conca d’Oro di Palermo, si riunisce un tavolo di confronto permanente. Tamajo: “Niente allarmismi” / Video

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di Italpress - 04 Set 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Si è riunito presso la sede dell’assessorato alle Attività produttive della Regione Siciliana un tavolo di confronto straordinario convocato dall’assessore regionale, Edy Tamajo, per fronteggiare gli sviluppi in seguito all’incendio divampato al centro commerciale Conca d’Oro di Palermo lo scorso 1 settembre.

L’incontro, durato circa due ore, si è svolto alla presenza del sindaco del capoluogo, Roberto Lagalla, e di una cerchia di rappresentanti sindacali e titolari delle aziende più colpite. L’incontro ha evidenziato “ottimismo”, parola dell’assessore Tamajo, che ha sottolineato l’analisi generale messa in campo coinvolgendo da subito tutti i soggetti preposti al sostegno economico di lavoratori, famiglie e imprese, per un tavolo di confronto permanente e già riconvocato per il prossimo 11 settembre alle ore 10: “C’è la volontà da parte di tutti gli uffici di procedere in maniera rapidissima alla ricostruzione delle parti del Conca d’Oro interessate dall’incendio. Non vogliamo creare allarmismi e preoccupazioni – sottolinea -, è presto per quantificare i lavoratori che potranno tornare operativi (dei 1500 circa in totale ndr.). Abbiamo invitato tutti gli uffici competenti, dai Vigili del Fuoco, a Inail, Inps, Curatela fallimentare e le varie proprietà immobiliari, cercando di comprendere – afferma Tamajo – quali sono i tempi e le questioni rispetto a una riapertura del centro dal punto di vista settoriale, considerando che il 70% della struttura non è stata interessata dall’incendio e dai suoi danni”.

A domanda specifica sulle tempistiche, l’assessore rimarca come sia “sbagliato” parlarne, perché “nel momento in cui lo facciamo e sbagliamo di un giorno dite che la politica non le rispetta”.

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Una fiducia di massima condivisa anche dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che attenziona l’efficienza di un “sistema città” che in questa occasione ha “funzionato come non mai”. “Oggi – ricorda il primo cittadino – sarà depositata la perizia tecnica del nucleo investigativo dei Vigili del Fuoco, abbiamo buon motivo per dire che i tempi di riapertura del 70% del centro non direttamente colpito siano auspicabilmente molto brevi. Per il restante 30% – dichiara – si deve parlare di un medio termine, che concretizzeremo nella stabilizzazione di questo tavolo presso le attività produttive”.

“C’è la volontà della proprietà – sottolinea Lagalla -, così come quella di sostenere i lavoratori che resteranno esclusi e l’impegno per creare una procedura autorizzativa per poter tagliare tutti i tempi burocratici ordinari, che non farebbero altro che minare il raggiungimento degli obiettivi sul piano della pronta rioccupazione dei dipendenti che dell’economia produttiva del territorio”.

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SCHIFANI “VIGILEREMO SULLE TUTELE DEI LAVORATORI”

“Le notizie rassicuranti arrivate dalla riunione di stamattina ci fanno ben sperare per il ripristino dell’attività commerciale del centro Conca d’Oro, in particolare nella parte che può essere resa operativa nell’immediato. Vigileremo perché gli strumenti di tutela a favore dei lavoratori siano messi in atto velocemente. Continueremo a seguire da vicino, tramite gli assessorati coinvolti, l’evolversi della situazione per tutelare quanto più possibile lavoratori e famiglie”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando l’esito del tavolo di confronto che si è tenuto questa mattina a Palermo nella sede dell’assessorato delle Attività produttive.

-Foto xi6/Italpress-

(ITALPRESS).