Incendio al centro commerciale Conca d’Oro di Palermo, avviate le indagini. I vigili del fuoco spengono gli ultimi focolai / Video

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 02 Set 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento di alcuni focolai all’interno del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo, investito ieri pomeriggio da un incendio che ha provocato ingenti danni. I Vigili del fuoco stanno procedendo alla bonifica della struttura per evitare il coinvolgimento di altri locali interni. Intanto, sono in corso le indagini per accertare le cause. Sul posto, insieme agli esperti del Nucleo investigativo antincendi territoriale dei Vigili del fuoco, ci sono anche carabinieri e agenti della Polizia di Stato. L’ipotesi privilegiata è quella che l’incendio possa essere stato innescato da un problema elettrico, un corto circuito o una pompa di calore sul tetto andata in fiamme.

SCHIFANI “VIGILEREMO SU OCCUPAZIONE”

“Quanto accaduto al centro commerciale Conca d’Oro di Palermo suscita forte preoccupazione. Ai lavoratori e alle loro famiglie, che stanno vivendo ore difficili, va la mia sincera vicinanza”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. “Comprendiamo – aggiunge l’assessore regionale al Lavoro Nuccia Albano – l’apprensione dei tanti lavoratori coinvolti e siamo loro vicini. Seguiremo con attenzione l’evolversi della situazione, vigilando sulle possibili conseguenze per l’occupazione e garantendo la massima disponibilità per l’attivazione di tutte le politiche attive”.

LAGALLA “GARANTIRE CONTINUITÀ OCCUPAZIONALE”

“Le operazioni di spegnimento più rilevanti al centro commerciale Conca d’Oro si sono concluse: ieri sono stato sul posto e ho incontrato i lavoratori e le loro famiglie, in più ho contattato la curatela amministrativa della struttura e ci incontreremo venerdì, qui a Palermo, per garantire una continuità occupazionale che ovviamente dovrà vedere il coinvolgimento dell’assessorato regionale competente”. Lo afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla a margine della presentazione, a Palazzo Palagonia, della quarta edizione dell’Acchianata delle Rosalie. “Per quanto riguarda i danni l’intervento dei vigili del fuoco, che è stato non solo pronto ma particolarmente efficace, ha consentito di limitare a una sola ala del complesso i problemi più significativi – continua Lagalla – Questi sono avvenuti oltre la parte di copertura, comunque coincidente con l’ala sud del centro commerciale. Credo ci siano tutte le condizioni per poter ripristinare la funzionalità e l’esercizio dell’attività”.

– foto da video Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).