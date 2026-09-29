In casa coccodrilli rari, una pistola e una serra di marijuana, arrestato 53enne nel Ragusano

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di Italpress - 29 Set 2026

SANTA CROCE CAMERINA (RAGUSA) (ITALPRESS) – Inusuale e complesso blitz dei Carabinieri nel Ragusano, dove un controllo su animali esotici ha svelato una vera e propria centrale del crimine. I Carabinieri del Nucleo CITES di Catania, insieme ai militari della Compagnia di Ragusa e della Stazione di Santa Croce Camerina, hanno arrestato un 53enne del posto per detenzione abusiva di armi e produzione e spaccio di droga, denunciandolo inoltre per la detenzione illecita di specie protette e pericolose.

L’operazione è scattata a seguito di un’indagine del Nucleo CITES sul traffico di animali esotici. Perquisendo l’abitazione dell’uomo, i militari hanno scoperto due rari esemplari di coccodrillo cubano, specie a rischio estinzione e ad altissima pericolosità, della lunghezza di circa 45 centimetri. Gli animali, la cui detenzione è vietata dalla legge, sono stati messi in sicurezza e trasferiti in serata presso l’ospedale veterinario di Messina. I controlli all’interno dell’immobile hanno poi portato alla luce un impianto serricolo professionale dotato di termostati, umidificatori e lampade a LED, impiegato per la coltivazione di circa cento piante di marijuana e 22 piante di peyote.

Nel corso dell’ispezione i Carabinieri hanno anche recuperato 2 chilogrammi di marijuana già pronta e una pistola calibro 9×19 completa di silenziatore, caricatore e 14 cartucce. Mentre la sostanza stupefacente e l’arma sono state sottoposte a sequestro per i successivi accertamenti di laboratorio, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

– Foto: ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).