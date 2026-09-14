Il Teatro Massimo di Palermo presenta la stagione artistica 2026-27 e annuncia partnership con Fineco / Video

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di Italpress - 14 Set 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Il traguardo per i 130 anni di storia si fa sempre più vicino e il Teatro Massimo lo festeggia con un appuntamento dal duplice obiettivo: presentare la stagione artistica 2026-27 e annunciare l’accordo di partnership con Fineco.

L’evento si è svolto nella Sala Grande del teatro alla presenza, tra gli altri, del sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo Marco Betta e di Fabrizio Cerami, Area Manager Fineco per la Sicilia occidentale. L’accordo con l’istituto bancario, che diventerà main sponsor della Fondazione, prevede un sostegno economico biennale da 300 mila euro complessivi.

“È un momento molto importante per la Fondazione Teatro Massimo – sottolinea Betta, – Mi sento di condividere l’inizio di questa collaborazione con Fineco con tutte le lavoratrici, i lavoratori, il pubblico, la Regione Siciliana, il ministero della Cultura e il Comune, che hanno consentito questo cammino della Fondazione verso i 130 anni. La nostra stagione, che durerà da novembre 2026 a dicembre 2027, celebrerà proprio i 130 anni dalla prima apertura della Fondazione Teatro Massimo: è un momento di cammino e crescita, che continuerà con Fineco all’insegna della maggiore eccellenza artistica”.

Questa partnership, secondo Cerami, “è un’esperienza fortemente voluta sia dalla nostra banca che dal Teatro Massimo, per costruire una collaborazione che travalica l’attività di sponsorizzazione e si collega a un legame che Fineco vuole stabilire con il territorio di Palermo: il Teatro Massimo è innegabilmente il segno più importante della città. Teniamo molto a questa partnership, perché testimonia la nostra volontà di essere più vicini possibile al nostro territorio: siamo una banca tecnologica, ma è fondamentale che alla tecnologia si uniscano le competenze delle persone e le relazioni che attraverso queste competenze si instaurano”.

“I 130 anni del Teatro Massimo rappresentano un anniversario di straordinario valore per Palermo e per l’intero Mezzogiorno – commenta il Presidente Roberto Lagalla. La scelta di Fineco di affiancare il Teatro come Main Sponsor è un segnale importante di fiducia nella nostra istituzione culturale e nella capacità di Palermo di costruire alleanze virtuose tra pubblico e privato. Ringrazio Fineco per questo sostegno, che contribuisce a rafforzare il ruolo del Teatro Massimo come luogo di eccellenza artistica, innovazione e apertura internazionale”.

“Sosteniamo con orgoglio la nuova stagione artistica del Teatro Massimo – dichiara Fabrizio Lingesso, Chief Marketing & Communication Officer di Fineco – un modo per noi di rafforzare il legame con la città di Palermo, dove Fineco rappresenta un importante punto di riferimento per le famiglie nella gestione del risparmio: a questa fiducia vogliamo rispondere valorizzando anche il patrimonio artistico del territorio. Il nostro obiettivo è quello di rendere l’arte più accessibile a un pubblico ampio, e allo stesso tempo promuovere la cultura come motore di cambiamento e innovazione all’interno della società”.

“Una eccellente opportunità per far ancora più grande il nostro Teatro Massimo – aggiunge il Direttore esecutivo Ettore Artioli -. E il Teatro si fa grande per accogliere sempre più appassionati, palermitani e turisti. Il contributo importante di partner come Fineco ci consente di accelerare ulteriormente il percorso di investimenti nell’adeguamento del nostro Teatro. Accanto ai progetti di restauro di porzioni importanti del monumento, garantiti dall’impegno del Comune, fortemente voluti dal Sindaco Lagalla, questi supporti ci consentono ulteriori investimenti in attrezzature e impianti indispensabili per produzioni sempre più all’altezza dei grandi teatri internazionali, e al miglioramento delle condizioni di sicurezza”.

LA STAGIONE 2026-2027 DEL TEATRO MASSIMO

Il cartellone di opere e balletti dei 130 anni del Teatro Massimo (1897-2027) e dei 30 anni dalla riapertura del 1997 vede il ritorno a Palermo di grandi protagonisti della scena internazionale, da Riccardo Muti a Fabio Biondi, da Ruggero Cappuccio a Giovanni Sollima.

Il cuore delle celebrazioni dei 130 anni sarà il nuovo allestimento di Falstaff di Giuseppe Verdi, in scena dal 16 al 23 maggio 2027 (con anteprima giovani il 14 maggio) nel giorno esatto in cui il Teatro venne inaugurato. L’opera traccia un arco ideale con l’altro titolo shakespeariano in cartellone (Macbeth) e crea una trilogia verdiana tra “anni di galera” (Ernani), periodo della maturità (Macbeth) e periodo conclusivo (Falstaff). Per l’occasione, la regia è affidata a un’eccellenza del teatro italiano, Ruggero Cappuccio. Sul podio salirà una delle bacchette più apprezzate dell’attuale panorama musicale, Francesco Lanzillotta e nel ruolo del titolo il grande baritono Ambrogio Maestri, affiancato da Markus Werba (Ford), Marco Ciaponi (Fenton), Roberta Mantegna (Alice), Desirèe Rancatore (Nannetta), Teresa Romano (Quickly) e Francesca di Sauro (Meg) insieme a Orchestra, Coro e Coro di voci bianche della Fondazione.

Accanto ai capolavori della lirica, la programmazione della danza offre un cartellone di altissimo profilo firmato dal direttore del Corpo di ballo Jean-Sébastien Colau, che impegna il Corpo di ballo con creazioni narrative e ospiti internazionali – da Il Grande Gatsby firmato da Leo Mujic con le étoiles dell’Opéra di Sofia Marta Petkova e Nikola Hadjitanev, a Sylvia con i premiers danseurs dell’Opera di Parigi Ines McIntosh e Florent Melac, al ritorno di due coreografie di grande successo come Lo schiaccianoci “siciliano” e Biancaneve, fino al primo storico omaggio del Teatro Massimo a George Balanchine.

La stagione concertistica 2026-27 della Fondazione si caratterizza per la valorizzazioe della nuova musica e del patrimonio storico, contando su sei nuove commissioni per celebrare i 130 anni del Teatro, prime esecuzioni assolute affidate ad altrettanti compositori: Salvatore Passantino, Cristian Carrara, Nicola Campogrande, Silvia Colasanti, accanto a due grandi maestri celebrati per i loro anniversari come Gabriele Ferro (che compie novant’anni) e Salvatore Sciarrino (che ne compie ottanta). Sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo, oltre a Gabriele Ferro, Giovanni Sollima, Diego Matheuz, Fabio Biondi, Gaetano D’Espinosa, Robert Trevino, Alberto Maniaci.

Il programma include inoltre una prima esecuzione italiana (il concerto per trombone e orchestra di Hisato Yamaguchi), e una prima esecuzione palermitana firmata dal violoncellista e compositore Giovanni Sollima, oltre a due prime esecuzioni moderne dei concerti dai manoscritti di Ranieri Nanni riscoperti nella Biblioteca del Conservatorio di Palermo, in quei concerti che vedranno la presenza anche di tutte quelle istituzioni con le quali negli anni si è costruita una forte relazione, sia in città che a livello nazionale come l’Orchestra Jazz Siciliana del Brass Group, diretta da Domenico Riina, l’Orchestra Nazionale dei Conservatori, diretta da Marco Alibrando, con il mezzosoprano Marianna Pizzolato per l’omaggio ad Antonino Fogliani, il direttore da poco scomparso che avrebbe dovuto dirigere questo concerto, l’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori, diretta da Ignazio Maria Schifani, l’Orchestra del Conservatorio Alessandro Scarlatti, diretta da Giuseppe Crapisi.

La programmazione terrà conto dell’imprescindibile anniversario beethoveniano, che vede la ricorrenza nel 2027 dei 200 anni dalla morte del compositore viennese, con l’esecuzione di sei delle nove sinfonie (la Nona è stata eseguita, con grandissimo successo, nella stagione concertistica 2025-26) e con un concerto con arie e duetti da Fidelio. La campagna abbonamenti avrà inizio il 22 settembre e darà diritto di prelazione per il rinnovo ai vecchi abbonati fino al 13 ottobre 2026. La campagna per i nuovi abbonamenti si aprirà il 16 ottobre e resterà attiva fino al giorno della prima rappresentazione inclusa nell’abbonamento scelto.

– Foto xd8/Italpress –

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