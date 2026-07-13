Il pianista e compositore Antonio Trovato in concerto al Teatro Massimo di Palermo dal 14 al 16 luglio

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di Italpress - 13 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Pianista eclettico e compositore raffinato, Antonio Trovato sarà protagonista di tre concerti: il 14 luglio (ore 21.00), il 15 luglio (ore 19.00) e il 16 luglio (ore 21.00) nella Sala degli Stemmi per il programma dell’Estate del Teatro Massimo.

Proporrà un percorso monografico attraverso alcune delle pagine più significative della sua ricca produzione artistica, giunta all’Opus 106 ed eseguita con successo in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina, alla Russia. Tra i brani in programma saranno eseguite composizioni di grande impatto evocativo come Mormorii del Bosco Op. 57, Un mare di gioia Op. 4 e Amore Op. 102, partiture come Sincronie Op. 103, la Sonata n°9 Op. 98, sottotitolata emblematicamente “Concerto senza orchestra” e Apollo Op. 88, brano commissionato dalla multinazionale Ensto, eseguito di recente in prima assoluta presso gli Amici del Loggione del Teatro alla Scala di Milano. Per l’occasione, inoltre, sarà eseguita in prima assoluta la sua nuovissima Sonata n°10 Op. 105.

Antonio Trovato ha iniziato gli studi sotto la guida dello zio, il Maestro Vincenzo Chifari, diplomandosi poi con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo e perfezionandosi con figure leggendarie del pianismo come Piero Rattalino e Boris Petrushansky. Formatosi in composizione con Eliodoro Sollima, ha intrapreso una brillante carriera concertistica che lo ha portato a ricevere prestigiosi riconoscimenti, tra cui la Targa del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga e l’onorificenza di “Tessera preziosa del Mosaico Palermo”. Per i suoi meriti artistici e come ambasciatore del Made in Italy musicale nel mondo, nel 2023 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha inoltre insignito dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

– Foto ufficio stampa Fondazione Teatro Massimo –

(ITALPRESS).