“A chi appartieni”, al via la campagna abbonamenti del Palermo per la stagione 2026-2027

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di Italpress - 13 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Giovedì 16 luglio prende il via la campagna abbonamenti per le partite casalinghe del Palermo nel Campionato Serie BKT 2026-2027. Quest’anno ad accompagnare la campagna sarà il claim “A chi appartieni”, un omaggio a un’espressione idiomatica profondamente radicata nella cultura siciliana, usata per chiedere informazioni sulla propria famiglia d’origine, sulle persone care. Nel racconto della campagna abbonamenti 2026-2027, la domanda si trasforma in un’affermazione perentoria, una vera e propria dichiarazione di appartenenza, che prende forma nella passione di ogni tifoso e nel senso di comunità che unisce generazioni diverse sotto gli stessi colori. Il tema dell’appartenenza, da sempre centrale nel legame tra il Club e i tifosi rosanero, è anche uno dei quattro attributi del nuovo progetto di branding del Palermo FC, avviato in concomitanza con l’inizio della nuova stagione.

Resta fissato a 17.000 il numero massimo di abbonamenti sottoscrivibili per la stagione sportiva 2026-2027. I 16.504 abbonati della stagione 2025-2026 avranno l’opportunità, durante la fase di prelazione a loro riservata, di rinnovare il proprio titolo senza rincari per il terzo anno consecutivo. Sottoscrivere l’abbonamento continuerà a rappresentare la modalità più conveniente per assistere alle gare casalinghe del Palermo: oltre ad assicurare il prezzo più basso per singola partita, con un risparmio fino al 50% rispetto all’acquisto dei biglietti, garantirà nel corso della stagione l’accesso a benefit esclusivi.

Confermata anche la Promo Family, l’iniziativa pensata per favorire la partecipazione delle famiglie allo stadio, che consentirà agli Under 14 di confermare o sottoscrivere un nuovo abbonamento in Gradinata Superiore Laterale a un prezzo agevolato. Ogni abbonamento, inoltre, contribuirà con 2 euro allo sviluppo di “Palermo in the Community”, il progetto sociale del Club dedicato alla realizzazione e alla riqualificazione di campi di calcetto nei quartieri più disagiati della città, in linea con gli analoghi programmi internazionali di City Football Group, che hanno già portato alla creazione di oltre 60 campetti nel mondo. Un impegno che ha già trovato una prima concreta espressione a Palermo con l’inaugurazione del campetto di Piazza Magione, restituito alla comunità come spazio rinnovato e destinato ai più giovani. Tutte le informazioni sulla campagna abbonamenti 2026-2027 sono disponibili nella sezione dedicata sul sito ufficiale del Palermo.

– Foto ufficio stampa Palermo FC –

(ITALPRESS).