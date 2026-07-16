Il Palermo Fc sbarca in Western Australia, nasce “Casa Sicilia”

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di Italpress - 16 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Per la prima volta nella sua storia, il Palermo si prepara a volare in Australia per una campagna che unirà calcio, identità e un profondo legame con il territorio. L’iniziativa si svolgerà nell’ambito di ‘Calcio Italiano’ a Perth, il festival che celebra il meglio del calcio italiano nel Western Australia. La mission del club rosanero è costruire un ponte tra Palermo, la Sicilia e le migliaia di persone che vivono nel Western Australia e continuano a mantenere un forte legame con le proprie radici. L’iniziativa non è rivolta soltanto ai tifosi del Palermo, ma all’intera comunità siciliana e italo-australiana: alle famiglie di emigrati, alle nuove generazioni nate in Australia e a tutti coloro che continuano a riconoscersi nei valori, nei colori e nelle tradizioni della Sicilia. Il Palermo arriverà in Australia non soltanto come squadra di calcio, ma anche come simbolo di appartenenza e ambasciatore di una Sicilia contemporanea, capace di unire sport, cultura, creatività, sapori e ospitalità. Durante la campagna australiana, la squadra sarà protagonista di due prestigiosi appuntamenti a Perth: l’Anglo-Palermitan Trophy contro il Melbourne City, in programma il 7 agosto al Sam Kerr Football Centre, e la partita contro la Juventus, che si disputerà l’11 agosto all’HBF Stadium.

Oltre alle gare, il Club proporrà un programma di attività rivolto alle famiglie, ai giovani calciatori, ai tifosi e alle comunità locali, combinando eventi sportivi, partecipazioni di rappresentanti rosanero, intrattenimento e iniziative culturali e sociali. Domenica 9 agosto, il Palermo sarà inoltre il grande protagonista della Festa Siciliana al Fremantle Oval. L’evento sarà realizzato in collaborazione con la City of Fremantle, Tourism Western Australia e il Fremantle City Football Club. La manifestazione, gratuita e aperta alla comunità, celebrerà il calcio come sport e simbolo comunitario, riunendo giovani calciatori, famiglie e appassionati per una mattinata dedicata al calcio e alla cultura italiana. I tifosi avranno l’opportunità di incontrare la squadra del Palermo, vedere da vicino alcune leggende del Club e partecipare alle attività organizzate in uno degli impianti sportivi più iconici del Western Australia. Al centro della campagna australiana del Palermo ci sarà Casa Sicilia, il quartier generale temporaneo del Club, ospitato dal 5 al 10 agosto a Gage Roads, nella città di Fremantle. La scelta di Fremantle non è casuale. La città è storicamente legata ai primi insediamenti siciliani nel Western Australia e, ancora oggi, l’eredità della cultura siciliana è profondamente radicata nelle storie familiari, nei rapporti sociali, nelle tradizioni e nella vita della comunità.

Per diversi giorni, Casa Sicilia diventerà un autentico punto d’incontro per la comunità: uno spazio aperto, riconoscibile e coinvolgente, nel quale sarà possibile vivere lo spirito della Sicilia attraverso il calcio, la musica, il cibo, i racconti e i momenti di condivisione. Non sarà semplicemente la sede di una serie di eventi, ma una vera e propria casa lontano da casa. Un luogo nel quale i visitatori potranno incontrare i rappresentanti del club, a cominciare dall’allenatore Filippo Inzaghi, campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, oltre ai calciatori della prima squadra e ad alcune delle più grandi leggende della storia del Palermo, tra cui Amauri e Fabrizio Miccoli. Sarà uno spazio speciale dedicato a esperienze interattive, spettacoli dal vivo, prodotti e proposte gastronomiche ispirate alla Sicilia, nonché alla condivisione delle storie familiari che, nel corso delle generazioni, hanno costruito un legame duraturo tra la Sicilia e l’Australia. Con il sostegno di Tourism Western Australia, la città di Fremantle si tingerà di rosa per accogliere il Palermo FC e celebrare il legame storico tra il Western Australia, Palermo e la Sicilia. Allestimenti e iniziative diffuse in tutta la città trasformeranno Fremantle in una vivace destinazione rosanero, offrendo un’esperienza memorabile sia ai visitatori sia alla comunità locale.

Ogni giorno Casa Sicilia proporrà un’esperienza diversa, con musica dal vivo, DJ set, incontri, attività aperte al pubblico, momenti di incontro con i protagonisti, degustazioni, contenuti speciali e occasioni di aggregazione per la comunità. Particolare attenzione sarà dedicata al racconto dell’identità siciliana e alle voci degli australiani di origine italiana e siciliana, che saranno invitati a condividere ricordi e storie di famiglia. Tra le esperienze più caratteristiche vi saranno anche iniziative dedicate ai colori, ai profumi e alle eccellenze dell’isola, con installazioni e momenti immersivi ispirati agli agrumi siciliani e all’identità unica di Palermo. I visitatori troveranno inoltre un’area dedicata al merchandising rosanero, spazi fotografici, giochi e installazioni pensati per coinvolgere sia gli adulti sia i bambini. Casa Sicilia sarà quindi una tappa imperdibile per chiunque desideri vivere da vicino il Palermo: non soltanto assistendo agli eventi, ma partecipando attivamente a una grande celebrazione collettiva dedicata alla Sicilia e al suo legame con il Western Australia. Attraverso questa campagna, il Palermo FC punta a lasciare un’eredità destinata a durare anche dopo la conclusione della campagna: nuove relazioni con associazioni, istituzioni, scuole calcio e imprese locali, una comunità rosanero australiana ancora più unita e un dialogo continuo tra Palermo e il Western Australia.

Per una settimana, Palermo, Perth e Fremantle saranno più vicine che mai. Non soltanto attraverso il calcio, ma grazie alle persone, alle storie e a quel senso di appartenenza capace di attraversare oceani e generazioni.

– foto ufficio stampa Palermo Fc –

(ITALPRESS).