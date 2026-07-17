Al via il Palermo Ladies Open, sabato cominciano le qualificazioni

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di Italpress - 17 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Domani si alza il sipario sulla 37esima edizione dei “Palermo Ladies Open”. Con inizio alle 17, sui campi del Country Time Club prenderanno il via le partite del tabellone delle qualificazione del torneo internazionale Wta 125: in palio gli ultimi quattro posti disponibili per il main draw. In apertura sul campo 6, alle 17, sarà subito derby siciliano tra la taorminese Miriana Tona, 384 del ranking Wta, e Dalila Spiteri, quinta testa di serie del tabellone cadetto e 324 del mondo. Per la tennista licatese sarà l’ottava partecipazione consecutiva al torneo del Country. Tona, 31 anni, arriva, invece, a Palermo sulle ali dell’entusiasmo per avere conquistato nel Wta 250 di Atene la prima vittoria nel circuito maggiore: entrata come lucky loser, ha superato la greca Sapfo Sakellaridi prima di arrendersi al secondo turno di fronte alla testa di serie numero 1, l’americana Clara Tauson, numero 30 del mondo.

Sempre alle 17, sul Centrale, la testa di serie numero 1 delle qualificazioni, la 21enne azzurra Federica Urgesi, 287 del ranking Wta, affronterà la 19enne ucraina Yelyzaveta Kotliar (451), mentre la numero due del seeding, la cinese Yufei Ren (306), affronterà la giovane Carla Giambelli, una delle due wild card assegnate dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. La 18enne lombarda è considerata uno dei talenti più interessanti del tennis italiano dopo i successi conquistati a livello europeo Under 16. Esordio anche per l’altra wild card, la toscana Anastasia Bertacchi, 19 anni, 709 del ranking Wta, che sfiderà sul centrale la cipriota Raluca Serban (323), quarta testa di serie delle qualificazioni. Completa il programma delle italiane, poi, Noemi Basiletti (313), opposta alla tedesca Laura Bohner. Il biglietto d’ingresso per assistere alle qualificazioni costerà 5 euro, sia domani che domenica. E’ possibile acquistare il tagliando online sul circuito Vivaticket oppure allo sportello dedicato del Country Time Club, in viale dell’Olimpo 3.

– foto ufficio stampa Palermo Ladies Open –

(ITALPRESS).