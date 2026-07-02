Il generale Giuseppe Governale nominato presidente dell’associazione “Amici di Leonardo Sciascia”

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di Italpress - 02 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Il generale dei carabinieri Giuseppe Governale, già comandante del Ros e direttore della Dia, è stato nominato, dall’assemblea dei soci, presidente dell’associazione “Amici di Leonardo Sciascia”, sodalizio che si prefigge di “mantenere viva la lettura, la conoscenza e la ricerca della figura e dell’opera” dello scrittore di Racalmuto, nonché il suo impegno nella società civile nel delicato e sempre attuale ambito della giustizia. L’Associazione, nata nel 1993, in più di trent’anni di attività ha annoverato al vertice personaggi di altissimo profilo come Gesualdo Bufalino, Giancarlo Vigorelli, Luisa Adorno, Salvatore Silvano Nigro e José Luis Gotor.

– foto ufficio stampa associazione Amici di Leonardo Sciascia –

(ITALPRESS).