Il 29 gennaio a Catania il roadshow di UniCredit Start Lab

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 12 Gen 2026

PALERMO (ITALPRESS) – UniCredit Start Lab torna nel 2026 con una nuova edizione del suo programma di successo dedicato alle startup e PMI innovative italiane. Il roadshow nazionale partirà il prossimo 29 gennaio a Catania nella sede di Isola (Piazza Cardinale Pappalardo, 23). La giornata prevede alle ore 11,30 gli interventi di saluto di Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia UniCredit, e di Antonio Perdichizzi, Presidente e Fondatore di Isola Catania Impresa Sociale. A seguire sono in programma gli interventi di Giusy Stanziola, Start Lab & Development Programs di UniCredit e di Roberto Macina, CEO Next4 Group. La mattinata di lavori proseguirà con una tavola rotonda sul tema “come finanziare una start up” alla quale parteciperanno Dario Cartabellotta, Dirigente Generale Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana, Giuseppe Glorioso, Senior Professional Invitalia, Vincenzo Lapiccirella, Head of Retail Business Region Sicilia di UniCredit, Niccolò Sanarico, CTO & Partner Primo Digital.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14,30 si svolgerà Startup Bootcamp a cura di SkillforEquity. La sessione formativa offrirà una panoramica strutturata dei principali trend di mercato, coprendo gli elementi chiave per avere successo – modello di business, tecnologie emergenti, fundraising e team – e sarà accompagnata da materiali di supporto e momenti di confronto. UniCredit Start Lab è la piattaforma di business di UniCredit, dedicata a startup e PMI innovative italiane di tutti i settori. Attraverso un programma articolato in numerose azioni e servizi, l’iniziativa ha l’obiettivo di assistere realtà imprenditoriali nazionali, affiancandole nel loro percorso di crescita e nello sviluppo di partnership strategiche con attori dell’ecosistema. I progetti vincitori, selezionati annualmente tra centinaia di candidature, beneficiano di un supporto dedicato nello sviluppo del proprio network e nella ricerca di investitori e controparti corporate, oltre ad avere accesso ad iniziative di mentoring, attività di training manageriale di respiro internazionale e, infine, a servizi bancari ad hoc.

– foto screenshot locandina UniCredit –

(ITALPRESS).