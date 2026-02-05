Cronaca

Gela, coppia arrestata per furto in abitazione: lei incinta faceva da palo

Una coppia di Gela è stata arrestata dalla polizia con l’accusa di furto in abitazione dopo essere stata sorpresa subito dopo il colpo. L’intervento degli agenti ha permesso di recuperare la refurtiva e di collegare i due a un altro episodio avvenuto nei giorni precedenti.

Arrestata coppia di Gela per furto in abitazione

L’uomo, 24 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato fermato mentre tentava di allontanarsi da una villetta con un sacco contenente orologi, gioielli in oro e bigiotteria, per un valore complessivo stimato di circa 3.500 euro. Gli agenti lo hanno bloccato durante la fuga, recuperando l’intera refurtiva.

La compagna, incinta al nono mese, svolgeva il ruolo di palo all’esterno dell’abitazione. La donna era già sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in quanto indagata per un altro furto in casa.

Sequestrata altra refurtiva nell’abitazione della coppia

Nel corso delle perquisizioni, la polizia ha rinvenuto nell’abitazione dei due anche un’aspirapolvere completa di accessori e un robot da cucina, risultati rubati in un furto commesso lo scorso 20 gennaio. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati.

Misure cautelari disposte dal Tribunale di Gela

Su disposizione della Procura, entrambi sono stati inizialmente posti agli arresti domiciliari. Il Tribunale di Gela ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo i domiciliari per la donna e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per l’uomo.