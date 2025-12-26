Furibonda lite tra parenti in un supermercato a Catania, un arresto e due denunce

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 26 Dic 2025

CATANIA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti all’interno di un supermercato di Catania per sedare una lite tra parenti, poi degenerata in un’aggressione fisica.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, gli animi si sarebbero accesi per futili motivi, quando tra gli scaffali del supermercato una coppia, 32 anni lui e 28 lei, si sarebbe imbattuta nell’ex cognata. Quest’ultima avrebbe rivolto frasi ingiuriose e irrispettose nei confronti della coppia. Per tutta risposta, i due l’avrebbero aggredita, spintonandola e afferrandola per i capelli. Nell’alterco, sarebbero volati alcuni schiaffi. La donna aggredita è stata accompagnata in ospedale per le cure mediche necessarie. Una volta dimessa, per quanto subito, ha formalizzato la querela nei confronti dei due aggressori, che per questa ragione sono stati denunciati per lesioni personali in concorso.

Durante l’intervento dei poliziotti, il 32enne, in evidente stato di agitazione, si è scagliato contro uno di loro, che lo aveva chiamato in disparte per consentirgli di raccontare la sua versione dei fatti e in questo modo cercare di ricostruire la dinamica dell’intera vicenda.

Per quanto accaduto, l’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Poco dopo, sul posto è arrivato anche il padre della 28enne che aveva aggredito l’ex cognata. L’uomo ha iniziato ad inveire contro i poliziotti, deridendoli davanti a tutti per il loro operato. Per questo motivo è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

Informato dei fatti, il pm di turno ha disposto che il 32enne fosse rimesso in libertà in attesa del giudizio di convalida.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

