Frana di Niscemi, crolla la croce simbolo della resistenza. Il sindaco “Il nostro cuore è più pesante”

di Italpress - 09 Feb 2026

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – E’ crollata questo pomeriggio, a Niscemi, la Croce che resisteva sul ciglio della frana, simbolo di speranza per il paese del Nisseno che da settimane è colpito dallo smottamento. “Purtroppo pochi minuti fa è caduta… questo appesantisce ancora di più il nostro già triste cuore”, ha scritto sui social il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti.

PROSEGUE L’IMPEGNO DEI VIGILI DEL FUOCO

Prosegue intanto l’impegno dei Vigili del fuoco a Niscemi, nel Nisseno, dove è operativo il nuovo campo base per l’accoglienza del personale proveniente dai comandi dell’isola e di quello locale, al lavoro sul fronte della frana dal 25 gennaio.

Predisposta dagli specialisti USAR – Urban Search and Rescue e del nucleo SAPR – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto una rete avanzata di monitoraggio: l’incrocio dei dati rilevati ha permesso oggi per alcune ore l’accesso nella fascia tra i 30 e i 50 metri dal fronte di frana, finora inibita a ogni attività per l’alto rischio di crollo. Effettuati 30 interventi di recupero beni, di cui 10 nell’area più critica, permettendo ai residenti di tornare in possesso di effetti personali, fanno sapere i Vigili del fuoco.

