Fiamma olimpica a Palermo, il sindaco Lagalla: “Segno di unità e pace”

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 15 Dic 2025

PALERMO (ITALPRESS) – La fiamma olimpica dei giochi invernali Milano Cortina 2026 è arrivata nel pomeriggio a Palermo, dando il via al suo viaggio nel capoluogo siciliano.

“Questa è una serata di festa: non poteva esserci un momento migliore per celebrare la fiamma olimpica, che è un segno di unità e soprattutto di pace. Palermo risponde con entusiasmo alle attività sportive: speriamo di poter accogliere in futuro, con nuovi impianti, competizioni nazionali e internazionali sempre più importanti”, ha sottolineato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, dal palco del Viaggio della fiamma olimpica a piazza Castelnuovo. Presenti con lui anche il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo e gli assessori Alessandro Anello, Mimma Calabrò e Brigida Alaimo.

Il viaggio della fiaccola in Sicilia è iniziato questa mattina nel trapanese, partendo da Castelvetrano e passando dal parco archeologico di Selinunte, Mazara del Vallo, le Saline di Marsala e Trapani, arrivando poi a Monreale.

Secondo il programma, domani (16 dicembre) la torcia farà tappa a Cefalù, Piazza Armerina, Enna, Lampedusa, Caltanissetta, Agrigento, con i tedofori che passeranno dalla Valle dei Templi. Il 17 la torcia si sposterà verso Licata e a seguire sarà a Gela, Caltagirone, Ragusa, Marzamemi, Porto Palo, Noto, Avola e Siracusa. Il 18 il viaggio della fiamma olimpica proseguirà a Priolo Gargallo, Augusta, Carlentini, Lentini, Nicolosi e sull’Etna. Infine il 19 dicembre toccherà Acireale, Giarre, Riposto, Taormina e Messina, dove salirà sul traghetto per Villa San Giovanni, in Calabria.

– Foto xd8/Italpress –

(ITALPRESS).