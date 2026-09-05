Evasione fiscale nel settore dei trasporti, sequestrati oltre 300 mila euro nel Siracusano

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di Italpress - 05 Set 2026

SIRACUSA (ITALPRESS) – I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Noto hanno condotto una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore dei trasporti, con sede legale nel Comune di Avola (SR). L’attività ispettiva ha consentito di ricostruire, mediante la disamina delle fatture attive emesse, una base imponibile superiore a 500.000 euro, ai fini delle imposte sul valore aggiunto e delle imposte dirette, completamente occultata al fisco, a causa dell’omessa presentazione dei modelli dichiarativi da parte del contribuente.

All’esito degli accertamenti, il rappresentante legale della società è stato deferito per il reato tributario di omessa dichiarazione Iva. Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, il gip ha emesso un decreto di sequestro preventivo, in esecuzione del quale le Fiamme Gialle hanno sottoposto a vincolo cautelare 35 terreni e 2 fabbricati per un controvalore di oltre 300mila euro.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).