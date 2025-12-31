Cronaca

Lettera di minacce al sindaco di Calamonaci, indagano i carabinieri

di Bianca Giunta - 31 Dic 2025





Una lettera anonima dal contenuto gravemente intimidatorio è stata recapitata nelle scorse ore al sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli. Il messaggio, stampato al computer e lasciato davanti all’ingresso degli uffici comunali, contiene minacce esplicite: “Un bel buco in fronte non te lo leva nessuno”, si legge nella missiva, che fa anche riferimento all’autovettura del primo cittadino.

Nel testo compaiono richiami a Ribera, circostanza che – secondo una prima ricostruzione – potrebbe essere collegata alla recente decisione dell’amministrazione di Calamonaci di acquistare uno scuolabus destinato al trasporto degli alunni riberesi verso il plesso scolastico locale.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno già acquisito la lettera e avviato gli accertamenti per risalire all’autore. Non si tratta, purtroppo, di un fatto isolato: negli anni scorsi il sindaco Spinelli era già stato destinatario di analoghi messaggi intimidatori.

Un gesto vile, che colpisce non solo un amministratore, ma l’idea stessa di istituzione. Perché la minaccia, quando prende di mira un sindaco, tenta sempre di scavare più a fondo: nel tessuto civile di una comunità. E lì, come spesso accade, trova la sua risposta più forte nella compattezza e nella trasparenza dello Stato.