Etna, Mangia “Più flessibilità sulle prenotazioni e assistenza agli ospiti”

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 13 Ago 2026

PALERMO (ITALPRESS) – “La straordinaria natura della Sicilia è parte integrante di ciò che rende la nostra isola così unica e ne siamo profondamente orgogliosi. La sua bellezza, la sua forza e, a volte, la sua imprevedibilità sono tutte caratteristiche della nostra terra. L’attività dell’Etna sta attualmente influenzando il traffico aereo negli aeroporti di Catania (CTA) e Comiso (CIY). Sebbene l’attività vulcanica sia parte integrante della natura dell’Etna, questa eruzione si sta protraendo eccezionalmente più a lungo del solito e comprendiamo che ciò possa inaspettatamente modificare i piani di viaggio di alcuni dei nostri ospiti”. Lo scrive, in un post su Linkedin, il presidente di Mangiàs, Marcello Mangia, che poi aggiunge: “Per gli ospiti che soggiorneranno al Mangiàs Brucoli Resort, all’Autograph Collection e nella zona di Costa Ragusa, abbiamo temporaneamente revocato le restrizioni sulle modifiche alle prenotazioni e introdotto maggiore flessibilità, sia che dobbiate modificare la data di arrivo, partire prima o prolungare il vostro soggiorno. Momenti come questi ci ricordano cosa rappresenta veramente Mangiàs: l’ospitalità. Essere presenti quando tutto va secondo i piani, ma soprattutto quando non è così. Ascoltare, aiutare e trovare la soluzione migliore per ciascuno dei nostri ospiti. I nostri team sono qui per supportarvi e assicurarsi che continuiate a sentirvi al sicuro, a vostro agio e accuditi fino a quando il vostro viaggio non riprenderà. Siamo orgogliosi della Sicilia e della sua straordinaria natura e speriamo che, anche in momenti come questi, possiate sentire lo stesso legame con quest’isola straordinaria che sentiamo noi”, conclude.

– Foto ufficio stampa Mangiàs –

(ITALPRESS).