Etna in eruzione, sospese le attività di volo all’aeroporto di Catania sino alle 10 di martedì

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 14 Set 2026

CATANIA (ITALPRESS) – Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e la direzione dei venti prevalenti in quota, è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3. Sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all’aeroporto di Catania fino alle 10:00 ora locale di domani 15 settembre. La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).