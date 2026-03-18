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Elezioni comunali Ispica 2026: Angelo Galifi è il candidato sindaco del centrodestra

di Edoardo Gentile - 18 Mar 2026





Il consigliere provinciale di MPA-Grande Sicilia guiderà la coalizione alle urne del 24 e 25 maggio. Al suo fianco Forza Italia e almeno cinque liste civiche e politiche.

Alle elezioni comunali di Ispica 2026, il centrodestra scende in campo con un nome definito: Angelo Galifi, dirigente provinciale del movimento MPA-Grande Sicilia. La sua candidatura a sindaco, ufficializzata oggi 18 marzo, punta a interpretare una fase di rinnovamento per la città siciliana, coniugando continuità istituzionale e nuove energie amministrative.

Chi è Angelo Galifi

Consigliere provinciale con un profilo radicato nel territorio ragusano, Galifi viene presentato dai promotori della coalizione come una figura capace di garantire serietà gestionale e una visione orientata allo sviluppo sostenibile. La sua candidatura nasce da un percorso di confronto interno al centrodestra locale, che ha visto anche il contributo del sindaco uscente Innocenzo Leontini, rimasto al tavolo delle trattative con spirito collaborativo.

Una coalizione in costruzione

Il progetto politico che sostiene Galifi si annuncia già articolato: almeno cinque liste, tra formazioni di partito e liste civiche, si stanno strutturando attorno alla sua candidatura. Forza Italia, con il coordinatore provinciale Giancarlo Cugnata, ha già confermato il proprio sostegno, mentre il commissario provinciale di Grande Sicilia, l’onorevole Fabio Mancuso, figura tra i firmatari del comunicato ufficiale.

L’obiettivo dichiarato è costruire una proposta inclusiva, basata sul merito come criterio guida tanto nella composizione della squadra quanto nell’azione amministrativa futura.

La conferenza stampa del 21 marzo

Il prossimo appuntamento pubblico è fissato per sabato 21 marzo: Galifi incontrerà sostenitori e giornalisti in una conferenza stampa i cui dettagli logistici saranno comunicati nelle prossime ore. Sarà l’occasione per presentare più nel dettaglio il programma e le liste che comporranno la coalizione.

I cittadini di Ispica sono chiamati al voto il 24 e 25 maggio 2026.