E’ morto il regista Maurizio Diliberto, padre di Pif

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di Italpress - 22 Mag 2026

PALERMO (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 84 anni (li avrebbe compiuti il 29 maggio), Maurizio Diliberto, regista e giornalista, padre di Pif. Nato a Palermo, è stato un professionista del settore audiovisivo, attivo tra televisione e cinema, legato in particolare alla scena culturale siciliana e alla produzione RAI regionale. Autore di docufilm e regista di lungometraggi tra i quali “Appunti su una città sconosciuta”, “Casa Paterna” e “Gelsomini d’Arabia”.

Con gli amici e gli abitanti di Palazzo Adriano ha realizzato il film “Viva la Sicilia… punto e basta”, motivo per cui gli è stata conferita la cittadinanza onoraria dal Comune di Palazzo Adriano “in riconoscimento del suo straordinario contributo all’arte e alla cultura”. E’ stato insignito anche della cittadinanza onoraria dal Comune di Santa Margherita Belice “per la testimonianza umanitaria e l’impegno professionale profuso come tecnico del mondo agricolo a fianco dei contadini e come giornalista Rai nell’emersione del vissuto di giovani e anziani nello spartiacque storico rappresentato da una controversa ricostruzione dei paesi”.

-foto Maurizio Diliberto (fornita dalla famiglia)-

(ITALPRESS).