Cronaca

Due amici trovati morti in casa a Carini, indagini sulle cause del decesso

di Bianca Giunta - 03 Gen 2026





Due uomini di 68 anni, amici di lunga data, sono stati trovati senza vita all’interno di un’abitazione di via Gargagliano, a Carini. La scoperta è avvenuta nella serata di ieri, quando i parenti, preoccupati per l’assenza di notizie, hanno chiesto l’intervento dei soccorsi.

All’interno dell’appartamento, la scena che si è presentata ai primi intervenuti: uno dei due uomini era disteso nel soggiorno, l’altro si trovava sul letto, in una delle stanze dell’abitazione. A consentire l’accesso in casa sono stati i Vigili del Fuoco, chiamati proprio dai familiari.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del doppio decesso. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: saranno gli esami medico-legali e le verifiche investigative a stabilire se si sia trattato di un evento naturale, accidentale o se vi siano altri elementi da approfondire.