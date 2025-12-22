Cronaca

Donna ferita a Palermo: condizioni stabili e nuova zona rossa nel centro città

di Andrea Scarso - 22 Dic 2025





Le condizioni della donna ferita a Palermo restano stabili, mentre la città reagisce con un rafforzamento immediato delle misure di sicurezza. L’episodio, avvenuto nella notte tra sabato e domenica nel cuore del capoluogo siciliano, ha riacceso l’allarme sul fronte dell’ordine pubblico e spinto le istituzioni ad ampliare le aree sottoposte a controlli straordinari.

Le condizioni della donna e le indagini

La vittima, una 33enne colpita da un colpo di fucile in piazza Nascè, è ricoverata nel Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia. Secondo quanto riferito dai medici, il quadro clinico è stazionario.

Sull’accaduto indaga la squadra mobile. Le testimonianze raccolte parlano di un giovane che avrebbe sparato mentre si trovava nei pressi di una Smart, in compagnia di una ragazza. Dopo il colpo, l’uomo si sarebbe avvicinato alla vittima, scusandosi, per poi allontanarsi rapidamente a causa dell’arrivo di numerose persone. Gli investigatori stanno analizzando ulteriori immagini di videosorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica e risalire all’identità del responsabile.

La risposta delle istituzioni: nasce una nuova “zona rossa”

Il grave fatto di cronaca ha portato alla convocazione urgente del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica da parte del prefetto Massimo Mariani. Al termine della riunione è stata decisa l’istituzione di una quarta zona a vigilanza rafforzata.

La nuova “zona rossa” comprenderà piazza Sturzo, via Turati, piazza Nascè e via Isidoro La Lumia, un’area centrale e molto frequentata di Palermo, che finora non rientrava tra quelle sottoposte a controlli speciali.

Un contesto di sicurezza già sotto pressione

Il provvedimento si aggiunge alle misure introdotte nei mesi scorsi dopo l’omicidio di Paolo Taormina, il giovane ucciso davanti al locale della sua famiglia. Da allora, alcune zone della movida sono presidiate in modo costante dalle forze dell’ordine.

L’istituzione della nuova area di vigilanza rafforzata mira ora a prevenire ulteriori episodi di violenza e a garantire maggiore sicurezza in uno dei quadranti più sensibili del centro cittadino, mentre le indagini proseguono per fare piena luce sul ferimento della donna.