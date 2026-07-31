Crollo palazzina a Messina, c’è la prima vittima. Vvf “Ricerca dei dispersi difficile per la presenza di fumo”

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di Italpress - 31 Lug 2026

MESSINA (ITALPRESS) – È Carmelo Leone, noto imprenditore messinese, la prima vittima ufficiale del crollo della palazzina avvenuto a Pistunina, nella zona sud della città. Il corpo dell’uomo è stato individuato dai vigili del fuoco tra le macerie degli appartamenti al piano superiore dell’edificio collassato. Dopo il recupero, la salma è stata trasferita all’obitorio del Policlinico di Messina, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Proseguono intanto le ricerche degli altri cinque dispersi. Le operazioni, fanno sapere i Vigili del fuoco, sono rese difficoltose dalla presenza del fumo prodotto dall’incendio covante delle batterie stoccate nel piano seminterrato, oltre che dalle dimensioni dell’area di ricerca e dalla consistenza dei solai crollati difficili da perforare. Sono 53 i Vigili del fuoco impegnati nelle ricerche.

Proseguono anche gli accertamenti sulle cause del crollo. I Vigili del fuoco hanno isolato e messo sotto sequestro uno dei pilastri dell’edificio, completamente distrutto dal cedimento, conservandolo all’interno di un cassone per consentire gli accertamenti tecnici. Il reperto sarà sottoposto ad analisi per verificare le condizioni della struttura portante e acquisire elementi utili a chiarire le cause del collasso dell’immobile, al centro dell’inchiesta aperta dalla Procura di Messina per disastro colposo.

“Seguo con apprensione l’evolversi della situazione a Messina, dove il crollo di una palazzina ha colpito profondamente l’intera comunità. Esprimo la mia più sincera vicinanza alle famiglie delle persone coinvolte, con il pensiero rivolto a chi in queste ore vive momenti di angoscia e di attesa. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai Vigili del fuoco, alle Forze dell’ordine, ai volontari della Protezione civile e a tutti i soccorritori impegnati senza sosta nelle complesse operazioni di ricerca e soccorso. Il loro straordinario impegno, la professionalità e il senso del dovere rappresentano un esempio per tutti”. Lo scrive il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Seguo con profonda apprensione le notizie che giungono da Messina. Il mio cordoglio va alla famiglia della vittima e la mia vicinanza a quanti stanno vivendo ore di angoscia. Un pensiero riconoscente ai soccorritori impegnati senza sosta nelle ricerche”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

– Foto xr6/Italpress –

(ITALPRESS).