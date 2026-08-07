Crollo a Messina, Cattedrale gremita per l’ultimo saluto ad Alessandra Frazzica: oggi lutto cittadino

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di Italpress - 07 Ago 2026

MESSINA (ITALPRESS) – Una Cattedrale gremita e una città raccolta nel silenzio hanno accompagnato l’ultimo saluto ad Alessandra Frazzica, la studentessa di 21 anni morta nel crollo della palazzina di Pistunina. Le esequie sono state celebrate nel Duomo di Messina, nel giorno del lutto cittadino proclamato dal sindaco Federico Basile. A presiedere la celebrazione è stato l’arcivescovo di Messina, monsignor Giovanni Accolla, affiancato da padre Orazio Siani e da padre Giovanni Pelleriti.

Alla cerimonia hanno preso parte i familiari della giovane, il sindaco con la Giunta e il Gonfalone della città, la rettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari, docenti e studenti dell’Ateneo, rappresentanti delle istituzioni, volontari della Protezione civile e Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso.

Nel corso dell’omelia, monsignor Accolla ha invitato la comunità a trasformare il dolore in “prossimità, ascolto e carità”, richiamando la speranza cristiana anche davanti a una tragedia che ha profondamente colpito la città. Commoventi anche le testimonianze di amici e insegnanti, che hanno ricordato Alessandra come una ragazza solare, determinata e impegnata nello studio e nel lavoro, con il sogno di diventare giornalista. L’intera città ha osservato il lutto cittadino con bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio, stringendosi simbolicamente attorno ai familiari delle vittime del crollo di Pistunina.

– foto xr6/Italpress –

(ITALPRESS).