Palermo

Coppa Davis a Palermo: il trofeo fa tappa nei circoli della città

di Francesca Petrosillo - 26 Ago 2026





La Coppa Davis arriva a Palermo e si prepara a incontrare appassionati e tifosi siciliani. Il prestigioso trofeo sarà protagonista di diverse tappe nel capoluogo nell’ambito del “Davis Trophy Tour”, l’iniziativa organizzata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel per portare la coppa nei circoli italiani.

Oggi e domani il trofeo sarà esposto al Tc Kalta, mentre venerdì 28 e sabato 29 agosto si sposterà al Circolo Tennis Palermo. L’iniziativa permette al pubblico di vedere da vicino la coppa conquistata per tre edizioni consecutive dalla Nazionale italiana, guidata dal capitano Filippo Volandri.

La Coppa Davis torna al Circolo Tennis Palermo

Per il Circolo Tennis Palermo non si tratta della prima visita del prestigioso trofeo. Il Davis Trophy Tour aveva infatti già fatto tappa nella struttura palermitana nel 2024.

La nuova esposizione prenderà il via venerdì 28 agosto alle 12. Da quel momento la Coppa Davis potrà essere ammirata sia dai soci del club sia dal pubblico esterno. Il trofeo resterà al Circolo Tennis Palermo anche nella giornata di sabato 29 agosto, offrendo così agli appassionati un’altra occasione per avvicinarsi a uno dei simboli più importanti del tennis mondiale.

Il tour celebra i successi ottenuti dalla Nazionale italiana e porta direttamente nei club un trofeo legato a uno dei periodi più importanti nella storia recente del tennis azzurro.

Il Davis Trophy Tour prosegue in Sicilia

Palermo rappresenta una delle diverse fermate previste dal percorso siciliano della Coppa Davis. Il tour sull’Isola è iniziato da Brolo e successivamente ha raggiunto San Gregorio e Siracusa, prima di arrivare nel capoluogo regionale.

Il viaggio del trofeo, però, non terminerà a Palermo. Dopo gli appuntamenti nel capoluogo siciliano, la Coppa Davis proseguirà infatti verso la provincia di Trapani.

La tappa successiva sarà al Sunshine di Marsala, dove la coppa verrà esposta dal 29 al 31 agosto. Proseguirà così il viaggio del Davis Trophy Tour, pensato per avvicinare il pubblico e gli appassionati di tennis al trofeo conquistato per tre volte consecutive dalla Nazionale italiana.