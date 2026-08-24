Comunali Palermo, Sbardella “Nessun veto su Lagalla, ma aspirazioni Varchi legittime”

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di Italpress - 24 Ago 2026

PALERMO (ITALPRESS) – “La ricandidatura di Roberto Lagalla a sindaco di Palermo per Palazzo delle Aquile non è in discussione, ma all’interno di Fratelli d’Italia si registrano legittime aspirazioni che potrebbero tradursi in altre candidature per la guida della città”. Così il commissario straordinario di FdI in Sicilia, Luca Sbardella, commenta il posizionamento del partito a Palermo in un’intervista a ilsicilia.it.

Sbardella ha definito “più che legittima, direi addirittura meritevole” l’iniziativa politica ‘Palermo Capitale’ lanciata da Carolina Varchi, sottolineando che “ciò non mette in discussione Lagalla” ma rende plausibile la candidatura a sindaco di Varchi. Tuttavia, la deputata non sarebbe l’unica opzione sul tavolo: secondo il commissario, la classe dirigente palermitana di FdI vanta “almeno quattro o cinque nomi” di possibili candidati, tra cui figurano più assessori regionali, un sottosegretario e un eurodeputato.

La partita si inserisce in una “lunga campagna elettorale” ormai di fatto avviata per tutte le prossime scadenze politiche, regionali e amministrative.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).