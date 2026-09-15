Cenere vulcanica dall’Etna, ripristinate le attività di volo dell’aeroporto di Catania

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di Italpress - 15 Set 2026

CATANIA (ITALPRESS) – La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da Red a Orange, è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania con effetto immediato. La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

Prosegue, seppur in forma debole, l’emissione di cenere dall’Etna. Lo comunica l’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nell’ultimo avviso per l’aviazione, emesso alle 18.37. Il livello di allerta è stato declassato da rosso ad arancione. Secondo quanto riportato nella comunicazione, la debole emissione di cenere è ancora in corso, con la nube vulcanica diretta verso sud. Al momento non viene indicata un’altezza della nube. Il fenomeno è monitorato attraverso le telecamere di sorveglianza, sia nel visibile sia nell’infrarosso termico. L’Osservatorio Etneo continua quindi a seguire l’evoluzione dell’attività del vulcano.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).