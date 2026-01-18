Mosaico

Cateno De Luca lancia un nuovo progetto per le prossime elezioni Regionali

di Bianca Giunta - 18 Gen 2026





L’occasione è servita anche per presentare l’organizzazione del centro studi “Ti Amo Sicilia” e la partecipazione di giovani che ha scelto di aderire e impegnarsi. Durante il suo intervento Cateno De Luca ha chiarito che non intende candidarsi da solo per la chiamata alla urne del 2027. “Nessuno pensi di diventare il presidente della Regione Siciliana – ha dichiarato – facendo il solista e senza condividere con gli altri le idee. Da soli non si va da nessuna parte. Io non andrò più da solo. Non ho bisogno di candidarmi alla presidenza per diventare parlamentare”.

Allo stesso tempo De Luca ha precisato di non essere disponibile a sostenere il bis di Schifani ma di volere lanciare, già dai prossimi mesi, un intergruppo parlamentare all’ARS che riunirà i deputati disposti a mettere a punto un programma di politiche necessarie per il cambiamento in Sicilia, a cominciare dalla Sanità. Al momento il progetto non ha nessuna preferenza politica, tra centrodestra e centrosinistra, ma è aperto a coloro che intenderanno aderire alla scelta di metodo: studiare per proporre riforme.

Per il presidente Gaetano Galvagno “De Luca in questo modo vuole tenersi le mani libere cioè la possibilità di scegliere chi vorrà sposare il suo programma elettorale”. Chiarezza è stata sollevata in merito, sul palco, anche dagli altri esponenti politici intervenuti del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva Casa Riformista, Movimento per l’Autonomia Grande Sicilia, UDC, Noi Moderati e Partito Socialista Italiano.