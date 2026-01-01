Attualità

Catania, Zhoe è la prima nata del 2026: un secondo dopo la mezzanotte

di Bianca Giunta - 01 Gen 2026





È arrivata con il nuovo anno, quasi a volerlo inaugurare con un respiro di speranza. Zhoe è la prima nata del 2026 a Catania: è venuta alla luce un secondo dopo la mezzanotte, all’ospedale di Nesima, nel reparto di Ginecologia.

La neonata pesa 2 chili e 780 grammi ed è in ottime condizioni di salute. A darle la vita è Paola, 31 anni, alla sua terza maternità, seguita dall’équipe medica e infermieristica del reparto che, anche in una notte carica di emozioni come quella di Capodanno, ha garantito assistenza e professionalità.

Accanto alla mamma, il papà Stefano, 30 anni, che ha condiviso l’emozione di un evento destinato a restare inciso non solo nella memoria familiare, ma anche nel simbolico racconto della città: la prima nascita dell’anno è sempre una piccola promessa collettiva.

Zhoe è nata all’Ospedale Garibaldi Nesima, e con il suo primo vagito ha aperto il 2026 nel segno della vita che ricomincia. Perché, come spesso accade, mentre il calendario cambia pagina, c’è sempre una nascita a ricordare che il futuro non aspetta: arriva.