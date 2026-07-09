Cannavaro e Toni presentano il Trabia Football Club, progetto per i giovani del territorio

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di Italpress - 09 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Una nuova associazione sportiva dedicata ai bambini e agli adolescenti del territorio, con un obiettivo chiaro: offrire un percorso calcistico completamente gratuito, fondato sui valori dell’educazione, dell’inclusione sociale e della crescita personale. Sarà presentata ufficialmente domenica 12 luglio, a partire dalle ore 19.30, nel cuore di Trabia, in piazza Lanza, la nuova Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Trabia Football Club, realtà nata per rendere lo sport più accessibile e trasformare il calcio in uno strumento concreto di opportunità per i giovani della comunità. L’iniziativa è promossa da Andrea Pratelli, presidente della neocostituita Asd Città di Trabia Football Club, imprenditore di origini siciliane e fondatore e ceo di R&V Group Ltd, società internazionale specializzata nel temporary recruitment, attiva nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Italia e a Dubai. Il progetto nasce secondo una logica di give back alla comunità locale e intende mettere gratuitamente a disposizione dei giovani partecipanti allenamenti, materiale sportivo, stage formativi e tutte le attività necessarie per consentire ai ragazzi di praticare calcio senza che le condizioni economiche rappresentino un ostacolo.

L’obiettivo non è soltanto formare giovani calciatori, ma costruire un ambiente educativo in cui lo sport diventi uno strumento di inclusione sociale, rispetto delle regole, collaborazione e crescita umana, senza alcuna distinzione di provenienza sociale o culturale. “Ogni percorso di successo acquista un significato ancora più profondo quando riesce a restituire valore alla comunità da cui è iniziato. Questo progetto nasce proprio con l’idea di dare qualcosa ai ragazzi del nostro territorio, creando opportunità concrete attraverso lo sport”, dichiara Andrea Pratelli, presidente ASD Trabia. La presentazione del 12 luglio avrà anche un forte valore simbolico per la presenza di due protagonisti della storia recente del calcio italiano: Fabio Cannavaro e Luca Toni, campioni del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, che saranno ospiti d’eccezione e testimonial dell’evento. La loro partecipazione contribuirà a richiamare l’attenzione sul valore sociale del progetto e sull’importanza di investire nei percorsi sportivi giovanili, soprattutto nei territori, dove il calcio può diventare una leva positiva di educazione, inclusione e valorizzazione dei talenti.

Il progetto prenderà il via con le categorie giovanili, ma guarda già al futuro: l’intenzione è quella di sviluppare progressivamente anche una prima squadra e accompagnare i ragazzi nel loro percorso sportivo fino ai campionati superiori. Uno degli elementi centrali del progetto sarà la collaborazione con le scuole del territorio, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente bambini e famiglie e rafforzare il legame tra sport, educazione e comunità. Alla presentazione ufficiale parteciperanno tra gli altri anche il sindaco di Trabia, Francesco Bondì, l’onorevole Maria Carolina Varchi, il presidente della Figc-Lnd Sicilia Sandro Morgana. Accanto a Fabio Cannavaro e Luca Toni saranno presenti anche l’ex calciatore della Juventus e del Bologna e procuratore sportivo Marco De Marchi e l’ex rosanero Santino Nuccio.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).