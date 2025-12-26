Camera di Commercio, Infopoint del Punto Impresa Digitale al “Natale Arberesche” di Piana degli Albanesi

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 26 Dic 2025

PALERMO (ITALPRESS) – Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna sarà presente, con un proprio InfoPoint, al “Natale Arbereshe” che si terrà a Piana degli Albanesi, domenica prossima, in piazza Vittorio Emanuele. L’evento, al quale sono attesi numerosi visitatori, promuove l’identità regionale attraverso la valorizzazione delle eccellenze artigianali e alimentari del territorio, tra degustazione di prodotti tipici, mostre, esposizioni artistiche e momenti di intrattenimento culturale.

L’appuntamento sarà anche un importante momento di sensibilizzazione dei partecipanti sul tema della sostenibilità ambientale grazie alla presenza, nell’area espositiva, di uno spazio dedicato al riciclo dei prodotti e alla loro trasformazione con coinvolgimento diretto di associazioni impegnate nel riutilizzo di carta e derivati in oggetti creativi. In questo contesto, sarà presente un Info Point del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna per offrire all’intera comunità di Piana degli Albanesi servizi di supporto, formazione, assessment, coinvolgendo cittadini e imprese per favorire la digitalizzazione e promuovere l’economia locale.

“Il Natale Arbereshe di Piana degli Albanesi è un’iniziativa molto sentita e con un importante flusso di visitatori e partecipazione di imprese locali nel quale promozione del territorio e identità si uniscono a supporto dello sviluppo economico – spiega Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna -. La nostra sfida è guardare al futuro non abbandonando le tradizioni e attraverso il nostro Punto Impresa Digitale vogliamo promuovere l’importanza della digitalizzazione e della sostenibilità come strumenti per la crescita delle piccole imprese locali”.

“La presenza del nostro Punto Impresa Digitale all’evento Natale Arbëreshe rappresenta un’azione concreta di sensibilizzazione delle imprese del territorio sull’importanza di scelte che favoriscano la transizione digitale ed ecologica per garantire crescita e sviluppo dei materiali, oggi prerogativa indispensabile per essere competitivi pur salvaguardando l’ambiente”, sottolinea il segretario generale Guido Barcellona.

– foto ufficio stampa Cciaa Palermo-Enna –

(ITALPRESS).