Cadavere in decomposizione scoperto in un appartamento a Messina, indaga la Polizia

MESSINA (ITALPRESS) – Il corpo senza vita di un uomo, nato nel 1968, è stato rinvenuto all’interno di un appartamento all’ultimo piano di uno stabile in ristrutturazione in via 24 Maggio 107, a Messina. A far scattare l’allarme sono stati gli operai dell’impresa impegnata nei lavori di ristrutturazione dello stabile, insospettiti dal forte odore proveniente dall’abitazione. Una volta effettuato il controllo, è stato scoperto il cadavere, in avanzato stato di decomposizione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e i Vigili del Fuoco.

