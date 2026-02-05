Blitz dei Carabinieri contro lo spaccio in strada nel Catanese, arrestato un 18enne

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 05 Feb 2026

CATANIA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno portato a termine un’importante operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, arrestando in flagranza di reato un giovane di 18 anni, residente nel comune di Misterbianco. Nel corso di un servizio di osservazione in modalità “discreta”, i militari hanno scorto il giovane nei pressi di uno stabile di via Capo Passero, dal quale si allontanava soltanto per avvicinarsi ad automobilisti in transito e cedere loro sostanze stupefacenti, con modalità riconducibili a un’attività organizzata e strutturata.

L’intervento dei Carabinieri, scattato dopo un’attenta fase di monitoraggio, ha consentito di bloccare il giovane e di sottoporlo a perquisizione, durante la quale sono state rinvenute numerose dosi di cocaina e crack già pronte per la vendita, denaro contante provento dell’attività illecita e un apparato radio ricetrasmittente, elemento che ha confermato l’esistenza di un sistema di comunicazione finalizzato ad eludere i controlli. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 18enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’operato dei militari, disponendo per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.

