Allo Zen di Palermo il Concerto di Natale della FOSS in collaborazione con la Commissione antimafia

di Italpress - 15 Dic 2025

PALERMO (ITALPRESS) – Domenica 21 dicembre, alle 18, nella parrocchia San Filippo Neri del quartiere Zen di Palermo, si terrà un concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta da Riccardo Scilipoti. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, e con il contributo dell’Assemblea regionale Siciliana, ha l’obiettivo di testimoniare la presenza anche culturale delle istituzioni in uno dei luoghi della città che più richiedono cura e partecipazione.

“Dobbiamo ripensare alle forme con cui siamo stati presenti nelle periferie dove sempre più spesso a essere protagonisti sono i momenti di aggressività e del disagio a scapito della socialità – ha detto il presidente Antonello Cracolici – se vogliamo contrastare quegli stili di vita che vedono nella mafiosità un fatto attrattivo soprattutto per i più giovani dobbiamo impegnarci tutti in una nuova strategia politica urbana che esca dalla logica dell’emergenza”.

