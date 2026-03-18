All’aeroporto di Palermo attesi circa 201 mila passeggeri nella settimana di Pasqua, Battisti “Crescita solida”

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di Italpress - 18 Mar 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Nella settimana di Pasqua, dall’1 al 7 aprile 2026, sono attesi all’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo circa 201 mila passeggeri: +6% rispetto al periodo pasquale 2025 (16/22 aprile). Nella settimana pasquale cresce del 15% il traffico internazionale (76.750 passeggeri) e aumenta del 3% il traffico domestico con 124.350 viaggiatori. Tra i principali mercati esteri si confermano Polonia, Spagna, Germania, Francia e Regno Unito, che rappresentano i bacini più dinamici in termini di domanda verso la destinazione Palermo. Secondo le proiezioni diffuse da Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, lo scalo aereo palermitano chiuderà il mese di marzo con una crescita del traffico passeggeri dell’11% (670 mila transiti) rispetto a marzo 2025 (601.036). Nel trimestre, invece, in base ai dati al 17 marzo, il traffico passeggeri raggiunge quota 1.352.408, con un incremento del +5,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Con 9.084 voli, invece, è segnata la crescita del 1,10%. La media passeggeri per volo è di 150.

Il quadro si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato da una domanda turistica sostenuta: per le festività pasquali 2026 sono attesi circa 10,8 milioni di italiani in viaggio, mentre le previsioni indicano una crescita degli arrivi internazionali in Italia tra il 7 e il 9% nel corso dell’anno, con segnali positivi già nei primi mesi del 2026. Gesap conferma il proprio impegno nel rafforzare il ruolo dello scalo come infrastruttura strategica al servizio del territorio e della sua competitività turistica. “Il dato progressivo, la forte dinamica del mese di marzo e le previsioni operative per Pasqua confermano una traiettoria di crescita solida e ben impostata – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap – Osserviamo un forte aumento della domanda, in particolare sul segmento internazionale, che si riflette sia sull’incremento della capacità offerta sia sui livelli di riempimento dei voli. Palermo si conferma una destinazione altamente attrattiva e siamo pronti a sostenere questa crescita lungo tutta la stagione estiva”.

– foto ufficio stampa Gesap –

(ITALPRESS).