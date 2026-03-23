All’Aeroporto di Catania un’immagine dedicata a Paternò, l’antica Hybla Major

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di Italpress - 23 Mar 2026

CATANIA (ITALPRESS) – Valorizzare i territori attraverso nuove forme di narrazione e rafforzarne il posizionamento a livello nazionale e internazionale: è questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dall’Archeoclub d’Italia – sede Ibla Major di Paternò, realizzata in collaborazione con SAC, società di gestione dell’Aeroporto di Catania e Comiso.

Il progetto si realizza con l’installazione, all’interno dello scalo catanese, di un’immagine dedicata a Paternò, l’antica Hybla Major, pensata per raccontare ai passeggeri l’identità storica e culturale della città attraverso uno dei suoi simboli più significativi. Al centro dell’installazione c’è la Torre Normanna e Federiciana, emblema del territorio e segno di continuità storica: dalle origini legate al vulcanetto e al culto di Cibele fino a diventare un elemento distintivo della memoria e dell’identità della città etnea.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione culturale dell’Aeroporto di Catania, confermandolo come vetrina delle eccellenze della Sicilia Orientale e punto di incontro tra mobilità e promozione del patrimonio territoriale. Con questa installazione, l’Archeoclub d’Italia porta alla luce l’identità dei territori, raccontandola a un pubblico ampio e internazionale come quello aeroportuale.

La realizzazione dell’installazione nasce su iniziativa di Salvo Panebianco, membro del CdA SAC, e Francesco Finocchiaro della Direzione Nazionale Archeoclub d’Italia.

– Foto: ufficio stampa Comin & Partners –

(ITALPRESS).