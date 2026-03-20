Al via la Biennale Milano Art Expo, in programma incontro con Liguori e Panasci

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di Italpress - 20 Mar 2026

MILANO (ITALPRESS) – Al via, presso Palazzo Stampa di Soncino, la sesta edizione della Biennale Milano Art Expo, appuntamento internazionale che fino al 24 marzo riunisce 287 artisti provenienti da oltre 60 Paesi con 349 opere tra pittura, scultura, fotografia, poesia, editoria, videoarte e installazioni. L’edizione 2026 è dedicata all’universo femminile, proponendo una riflessione ampia e multidisciplinare sul ruolo della donna nella società contemporanea, attraverso linguaggi artistici differenti e un confronto internazionale tra culture e sensibilità. Ideata e curata da Salvo Nugnes, promotore di eventi culturali di respiro nazionale e internazionale e riconosciuto cultore della bellezza, la Biennale si conferma come uno spazio di dialogo tra arte, informazione e società.

“Abbiamo voluto dedicare questa edizione alle donne – spiega Nugnes – perché l’arte ha il potere di raccontare la sensibilità, la forza e la complessità dell’universo femminile. Attraverso le opere degli artisti provenienti da tutto il mondo desideriamo offrire una riflessione culturale che valorizzi la figura della donna e il suo ruolo nella creatività contemporanea”. Accanto all’esposizione, la manifestazione propone un ricco calendario di incontri e momenti culturali con protagonisti del mondo dell’arte, del giornalismo e dello spettacolo. Tra gli appuntamenti, nel pomeriggio, l’incontro con lo storico Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale degli Italiani, che presenterà il volume “Audacia, ribellione, velocità. Vite strabilianti dei futuristi italiani”, in dialogo con Salvo Nugnes e con il giornalista Gianni Marussi. Conferito il Premio Margherita Hack alla giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fialdini, con accompagnamento musicale del soprano internazionale Tatiana Previati. La giornata di domani, sabato 21 marzo, si aprirà alle ore 10 con la premiazione degli artisti e momenti di incontro con il pubblico, alla presenza del comico televisivo Simone Merini. Nel pomeriggio, dalle ore 14.30, uno degli appuntamenti più attesi: l’incontro con il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori e con il presentatore e attore Marco Columbro, insieme a numerosi ospiti del panorama culturale e dello spettacolo, tra cui l’attrice Marzia Risaliti, la scrittrice e giornalista Maddalena Baldini, Ugo Puglisi del Trieste Corto Film Festival e il giornalista, editore e musicista Francesco Panasci.

Nel corso dell’incontro è prevista anche la presentazione del volume “L’inganno rosso”, con la partecipazione dello stesso Liguori, autore della prefazione, e di Panasci, in un dialogo tra informazione, analisi e riflessione contemporanea. Nel corso dell’evento sarà inoltre conferito il Premio Margherita Hack al cantautore e poeta Roberto Vecchioni, il cui riconoscimento sarà ritirato dalla moglie. Previsti momenti di omaggio a Ornella Vanoni, con la partecipazione della nipote, e alla psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi, insieme a Caterina Grifoni. La giornata sarà accompagnata dall’intrattenimento musicale di Alexandra Yamuna. Domenica 22 marzo alle ore 14.30, la Biennale ospiterà l’incontro con il celebre soprano e attrice Katia Ricciarelli, che festeggerà i suoi 80 anni dialogando con Salvo Nugnes, con accompagnamento musicale del quartetto Notambulus.

– foto ufficio stampa Panastudio –

(ITALPRESS).