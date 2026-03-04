Aggressione del “branco” a Catania, misure cautelari per sei minorenni

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 04 Mar 2026

CATANIA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di 6 minori, ritenuti responsabili del reato di lesioni personali pluriaggravate per futili motivi, con uso di un tirapugni. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Catania.

I fatti risalgono alla notte del 3 gennaio scorso, quando un gruppo di minori, seguendo la tipica logica del branco, aveva individuato e aggredito con inaudita violenza due coetanei nei pressi di Piazza Stesicoro, a Catania, zona abitualmente frequentata da giovanissimi. Le due vittime hanno riportato lesioni guaribili rispettivamente in 41 e 10 giorni, una di loro ha subito la frattura della zona orbitaria e lacerazioni alla retina, con rischio di danni permanenti alla vista, rendendo necessari delicati interventi chirurgici.

Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di sei degli otto indagati complessivi, tutti incensurati. A seguito dell’interrogatorio preventivo, quattro di loro sono stati collocati in comunità e due sottoposti alla permanenza in casa. Inoltre, il Questore di Catania, a seguito di istruttoria curata dalla Divisione Polizia Anticrimine, ha emesso otto provvedimenti “Daspo Willy” nei confronti dei minori imputabili e un ammonimento a carico del minore sotto i 14 anni ù non imputabile che aveva utilizzato il tirapugni durante l’aggressione.

