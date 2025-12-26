Aeroporto di Palermo, cresce il traffico internazionale nel periodo natalizio

Italpress Notizie Sicilia

26 Dic 2025

PALERMO (ITALPRESS) – Nel periodo compreso tra il 22 e il 28 dicembre transiteranno dall’Aeroporto di Palermo “Falcone Borsellino” circa 115 mila passeggeri, in entrata e in uscita. Lo rende noto la Gesap, società di gestione dello scalo, sottolineando in una nota che il dato complessivo evidenzia una tenuta della domanda, con una crescita significativa del traffico internazionale, superiore al 20%, a fronte di una contrazione del traffico domestico pari a circa -5%.

Il quadro che emerge è coerente con le tendenze generali del turismo e con l’evoluzione della domanda di mobilità che vede crescere l’incidenza dei flussi internazionali, mentre si riduce quella dei viaggi nazionali. Una dinamica che riflette, da un lato, il rafforzamento dell’attrattività della Sicilia sui mercati esteri e, dall’altro, una fisiologica rimodulazione della domanda domestica.

“I dati confermano una traiettoria chiara: l’aeroporto di Palermo sta consolidando il proprio profilo internazionale, in coerenza con le dinamiche del turismo europeo – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap – La crescita dei passeggeri internazionali è il risultato diretto dell’aumento dei collegamenti con l’Europa, attivati anche nella stagione invernale, e rappresenta un fattore chiave per la destagionalizzazione dei flussi turistici e per il rafforzamento delle relazioni economiche e culturali della Sicilia. La flessione del traffico domestico – conclude Battisti – va letta all’interno di un contesto più ampio di riequilibrio della domanda, mentre il trend internazionale evidenzia la capacità dello scalo di intercettare nuovi mercati e nuovi segmenti di viaggiatori. È su questa direttrice che continueremo a lavorare, per rendere Palermo sempre più connessa, accessibile e competitiva nello scenario aeroportuale mediterraneo ed europeo”.

– Foto ufficio stampa Gesap –

