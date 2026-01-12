A Palermo inaugurata ‘Via Biagio Conte’, Lagalla “Vicini ai bisogni degli ultimi” / Video

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 12 Gen 2026

PALERMO (ITALPRESS) – A tre anni dalla sua scomparsa, la memoria di Biagio Conte riaffiora in occasione della cerimonia di intitolazione a suo nome del tratto di strada di via Tiro a Segno compreso tra Corso dei Mille e via Archirafi. Via Biagio Conte è realtà, in una zona che è stata cruciale per l’attività condotta dal missionario a servizio di poveri e bisognosi della città di Palermo.

“Un’ulteriore doverosa affermazione di un rapporto straordinario e forte che il nome e il ricordo di Biagio Conte ha con la città di Palermo”, ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla, che insieme a Don Pino Vitrano – braccio destro di Biagio Conte – e al vicesindaco e assessore alla Toponomastica Giampiero Cannella ha scoperto la targa di intitolazione alla via. “Non è un caso che a Biagio sia stata intitolata questa strada che introduce a una delle roccaforti dell’altruismo e della benemerita attività di questo grande personaggio. In questa logica è chiaro che la città resta vicina ai bisogni degli ultimi e proprio attraverso questo alla missione. Le grandi figure compiono sempre il loro dovere e segnano un tempo. Ogni tempo ha le sue difficoltà – sottolinea Lagalla – , quindi l’importante è mantenerne vivo l’esempio e perpetuarne la testimonianza, cose che la missione continua a fare nel segno e nella volontà che avrebbe voluto Biagio”.

Una targa che segna non solo il completamento di un iter burocratico cominciato nel gennaio 2023, ma anche la resa “eterna dell’esperienza, dell’impegno e della testimonianza di Biagio Conte”, come rimarcato dal vicesindaco Giampiero Cannella: “Lo abbiamo voluto fare intitolando a lui questa via nell’epicentro della sua attività di missionario laico. Credo che il patrimonio che ha lasciato Biagio Conte sia di tutta la città, oggi reso plastico dall’intitolazione di questa strada”.

Una giornata di memoria e riconoscenza, ma anche di “silenzio e preghiera” evidenzia Don Pino Vitrano, braccio destro e successore di Biagio Conte alla conduzione della Missione di Speranza e Carità: “Tre anni fa in queste ore fratello Biagio Conte ci lasciava, per cui attendiamo questi momenti solo con la preghiera interiore. Lui ci ha ispirato a vivere la presenza di Dio accanto a noi. È questo il messaggio che vogliamo comunicare – conclude Don Pino Vitrano -, essendo operatori di pace così come lui l’ha portata a tante famiglie e persone abbandonate. Operare come lui operava per noi è la cosa più grande”.

– Foto xi6/Italpress –

(ITALPRESS).