A Palermo dialogo e diplomazia alla “Settimana Europea”, un confronto sulla pace in Ucraina / Video

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di Italpress - 15 Mag 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Nel cuore della 17esima edizione de La Settimana Europea a Palermo, la Chiesa Nostra Signora delle Nazioni in San Eugenio Papa ha ospitato una tavola rotonda dedicata a uno dei temi più delicati dell’attuale scenario internazionale: “Verso la pace in Ucraina e nel mondo intero: con la violenza e la repressione o nella giustizia e nella democrazia?”.

Un momento di confronto che ha riunito istituzioni civili, religiose e rappresentanti del mondo giuridico, con l’obiettivo di rilanciare il ruolo del dialogo e del diritto internazionale in una fase storica segnata da conflitti e tensioni geopolitiche. y

Tra gli interventi più significativi quello del presidente della Corte d’Appello di Palermo, Antonio Balsamo, che ha sottolineato il valore simbolico del capoluogo siciliano come crocevia di culture e laboratorio di convivenza. “C’è un grande principio di solidarietà e di amicizia fra tutti i popoli, la fiducia nelle armi della diplomazia e il rifiuto della legge del più forte”, ha affermato Balsamo, richiamando anche gli insegnamenti di Papa Leone. Il magistrato ha poi evidenziato come Palermo rappresenti storicamente “il luogo del dialogo e della costruzione della pace”, ricordando la tradizione multiculturale della città e il ruolo internazionale assunto da figure simbolo come Giovanni Falcone.

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Sul valore europeo e democratico della Sicilia si è soffermato anche Pino Zingale. “Parlare di Europa a Palermo ha un grandissimo significato”, ha dichiarato il Procuratore regionale della Corte dei conti in Sicilia, ricordando come proprio in Sicilia sia nato il primo Parlamento europeo. Zingale ha evidenziato inoltre la necessità di riportare al centro del dibattito pubblico il tema del diritto internazionale, “in un momento nel quale di Europa si parla molto poco e se ne fa ancora meno”.

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A tracciare il significato spirituale e culturale della manifestazione è stato invece Don Felice Lupo, promotore dell’iniziativa. Il parroco ha ricordato il percorso compiuto in questi diciassette anni della rassegna, nata dagli appelli dei Pontefici sulle radici cristiane dell’Europa. “La Madonna delle Nazioni ci invita a prodigarci per la pace, la solidarietà e la fraternità”, ha spiegato, sottolineando la presenza all’incontro di autorevoli ospiti provenienti dall’Europa orientale, tra Ucraina e Lituania, chiamati a offrire il proprio contributo sul tema della pace. L’incontro si è trasformato così in un’occasione di riflessione collettiva sul futuro dell’Europa e sul ruolo che città come Palermo possono continuare a svolgere nella promozione del dialogo tra popoli, culture e religioni, in un contesto internazionale sempre più attraversato da guerre e divisioni.

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-Foto xd6/Italpress-

(ITALPRESS).