A Caltanissetta la festa del calcio siciliano, Morgana: “Un omaggio alla passione”

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 11 Giu 2026

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Emozioni, applausi e riconoscimenti. È stata questo e molto altro la quarta edizione della Festa del calcio siciliano, che ha consegnato agli annali una stagione ricca di eventi e iniziative. La manifestazione ha celebrato i vincitori e i protagonisti del nostro calcio, che hanno scritto nuove pagine della storia calcistica isolana. L’incantevole e suggestivo scenario del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta ha ospitato la kermesse in un pomeriggio ricco di volti, storie e risultati sportivi. Organizzato dalla FIGC-LND Sicilia, l’evento ha visto alternarsi sul palco dirigenti, atleti, allenatori, arbitri e società protagonisti dell’annata calcistica appena conclusa. In una cornice di musica e spettacolo, condotto dai giornalisti Nadia La Malfa e Roberto Gueli.

A fare gli onori di casa il presidente del Cr Sicilia Sandro Morgana e ad arricchire l’evento, tra gli altri, la presenza del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete. Anche quest’anno ad anticipare la kermesse, l’importante quanto interessante e seguito convegno dal titolo “Alimentazione e Performance Sportiva: dalla teoria alla pratica”. L’evento, patrocinato dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana, si è svolto presso lo storico palazzo Moncada, vera perla del barocco nisseno. L’evento è servito a promuovere la consapevolezza di come una corretta nutrizione sia fondamentale per la tutela della salute e per l’integrazione ottimale con la pratica agonistica.

La sessione dei lavori è stata aperta dai saluti, a tutti i presenti, del presidente del CR Sicilia Sandro Morgana. Sono seguiti gli interventi dei relatori: molti gli spunti che hanno animato il dibattito. I lavori sono proseguiti con gli interventi degli ospiti. Le protagoniste sono state le squadre vincitrici dei campionati dall’Eccellenza alla Seconda categoria, fino a quelli giovanili, al calcio a 5, al calcio femminile e agli eSport nella stagione 2025-26 che nell’occasione sono state premiate con la consegna del meritato riconoscimento.

Spettacolo e intrattenimento hanno animato il pomeriggio del teatro Regina Margherita: a cominciare dall’esibizione della cantautrice Miele, nome d’arte che si riferisce a Manuela Maria Chiara Paruzzo, cantautrice nissena, nota per aver partecipato al Festival di Sanremo 2016 nella categoria Nuove Proposte, che ha regalato al pubblico il meglio del suo vasto repertorio. Il pomeriggio è stato animato dagli sketch del comico palermitano Ernesto Maria Ponte: in un concentrato di risate e ironia che ha divertito il pubblico presente. Non solo, ad arricchire la manifestazione anche due sfilate con abbigliamento sportivo.

Tra i momenti più attesi certamente quello dei premi speciali: il Premio “Filippo Lentini” come miglior calciatore a Giovanni Leonardi del Melilli; il Premio “Bino Abisso” come miglior allenatore a Calogero Bonfatto del Licata; il Premio “Angelo Amendolia”, come miglior arbitro a Calogero Vivacqua della sezione di Agrigento; il Premio “Franco Zuccalà”, alla stampa sportiva a Nunzio Casabianca, il Premio “Gianfranco Provenzano” alla carriera a Santino Lo Presti e il Premio “Speciale Orazio Siino” al generale Galletta, Comandante Interregionale Carabinieri Pastrengo.

Inoltre, una targa speciale è stata consegnata al presidente della Nissa Luca Giovannone, per la vittoria dei play off di serie D, e all’arbitro Giuseppe Mucera, debuttante in serie A. “Questo evento è molto più di una cerimonia – ha sottolineato Sandro Morgana, il massimo dirigente regionale della LND Sicilia e ideatore della manifestazione – è una festa del calcio siciliano, un momento conviviale, un omaggio a tutti i dirigenti, i tecnici, i giocatori, arbitri e addetti ai lavori che quotidianamente, con amore e dedizione, s’impegnano con lealtà, sportività e rispetto delle regole nel portare avanti l’attività sportiva nelle rispettive società. Il calcio genera emozioni, passioni, gioie, è un linguaggio universale che accomuna tutti. Per questo per il quarto anno consecutivo abbiamo riproposto un evento ormai consolidato che ha visto sul palco la presenza del nostro presidente della LND Giancarlo Abete che ringrazio per la sua presenza e di molte autorità siciliane. Il tutto arricchito da artisti importanti e dalla professionalità dei giornalisti Nadia La Malfa e Roberto Gueli che hanno condotto in maniera esemplare questo spettacolo, in una nuova location come lo splendido teatro Regina Margherita di Caltanissetta”.

Tra le autorità presenti l’Assessore regionale alla Attività Produttive Edy Tamajo, la deputata regionale Rosetta Cirrone Cipolla, l’onorevole Salvatore Scuvera, il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, l’assessore allo Sport del Comune di Caltanissetta Toti Petrantoni e il presidente del Consiglio Comunale di Caltanissetta Gianluca Bruzzaniti. T

ra le presenze federali, oltre al già citato presidente Giancarlo Abete, sono intervenuti Christian Mossino, vicepresidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti, Santino Lo Presti, presidente del Dipartimento eSport LND; Roberto Bellomo, presidente AIAC Sicilia; Marcello Terzo, componente Nazionale AIA; e Michele Giordano, presidente CRA Sicilia.

-Foto ufficio stampa Lega Nazionale Dilettanti Sicilia-

(ITALPRESS).