15enne accoltella un coetaneo nel Palermitano al culmine di una lite, denunciato

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di Italpress - 15 Set 2026

PALERMO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Belmonte Mezzagno hanno denunciato un minorenne, accusato di lesioni personali aggravate dall’utilizzo di un’arma da taglio. Il grave episodio si è consumato nel corso di un’accesa lite, scaturita per futili motivi e degenerata in brevissimo tempo in una violenta aggressione fisica. Secondo quanto ricostruito, un 15enne del posto avrebbe inferto diverse ferite da taglio a un coetaneo.

Le indagini dei militari dell’Arma sono scaturite a seguito di una segnalazione della locale guardia medica, presso la quale il giovane ferito si era presentato necessitando di urgenti cure mediche. Nel maldestro tentativo di celare la reale natura dell’alterco, la vittima aveva fornito al personale sanitario una giustificazione del tutto inverosimile, riconducendo le ferite riportate a una banale caduta accidentale.

La tempestiva attività d’indagine dei Carabinieri ha tuttavia permesso di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, accertando come le ferite riportate dal giovane fossero in realtà conseguenza di una violenta colluttazione. Le evidenze acquisite hanno condotto all’identificazione del minore, che è stato denunciato alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.

– Foto di repertorio Carabinieri –

(ITALPRESS).