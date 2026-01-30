Wizz-Air, arriva il nuovo volo diretto Palermo-Sofia

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 30 Gen 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Prosegue l’espansione di Wizz Air in Sicilia. La compagnia aerea, reduce da un anno record con oltre 21 milioni di passeggeri trasportati in Italia, e Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino, annunciano oggi il nuovo collegamento diretto tra Palermo e Sofia. I voli tra le due città prenderanno il via ufficialmente il prossimo 4 luglio 2026, con una programmazione che prevede tre frequenze settimanali fissate – ogni martedì, giovedì e sabato durante la stagione estiva e ogni lunedì, mercoledì e venerdì durante quella invernale.

I viaggiatori che vogliano pianificare la loro prossima avventura verso la capitale bulgara, potranno acquistare i biglietti già a partire da oggi, consultando il sito ufficiale wizzair.com o utilizzando l’app mobile WIZZ. L’annuncio di questa nuova rotta si inserisce in una fase di strategico investimento ed espansione per lo scalo palermitano, dove Wizz Air continua a rafforzare la propria presenza operativa presso l’Aeroporto “Falcone Borsellino”.

Tale consolidamento con la città e il suo aeroporto non è solo un segnale di profonda fiducia verso il territorio siciliano, ma rappresenta il motore fondamentale che permette di attivare nuovi collegamenti internazionali e di garantire una connettività sempre più capillare e affidabile tra la Sicilia e il resto d’Europa. Tutti i collegamenti saranno operati con i moderni aeromobili Airbus A321neo caratterizzato da consumi ridotti, maggiore efficienza operativa e un comfort superiore a bordo, a conferma dell’impegno della compagnia per una flotta sempre più efficiente e orientata alla migliore esperienza di viaggio possibile.

Soprannominata spesso la “Città che cresce ma non invecchia”, Sofia è una capitale dal fascino magnetico, dove millenni di storia convivono con un’anima urbana vibrante e cosmopolita. Camminando tra le sue strade, i viaggiatori possono passare in pochi passi dalle maestose cupole dorate della Cattedrale di Alexander Nevsky ai resti archeologici dell’antica Serdica romana, fino ai quartieri più moderni che oggi la rendono uno dei principali poli tecnologici d’Europa.

“La nuova Palermo-Sofia rappresenta ancora una volta il ruolo centrale che la compagnia vuole dare alla Sicilia, una visione che rientra appieno nel nostro percorso di crescita,” ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Siamo orgogliosi di offrire ai cittadini palermitani e siciliani un accesso diretto a una destinazione ricca di opportunità culturali e commerciali come la Bulgaria, continuando a investire nel territorio per generare nuovi flussi turistici e valore per l’economia locale. Questa nuova rotta è l’ennesimo frutto della nostra stretta partnership con Gesap. Cooperazione che si conferma più solida che mai e che lavora giornalmente nell’interesse dei passeggeri palermitani e siciliani. Non vediamo l’ora di vederli salire a bordo delle nostre nuove ed interessanti rotte. Let’s WIZZ, Palermo”.

Dall’altro lato del ponte aereo, Palermo si conferma come una capitale dell’accoglienza e un museo a cielo aperto di inestimabile valore. Celebre per il suo itinerario Arabo-Normanno, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, la città offre un’esperienza sensoriale unica che fonde architetture bizantine, barocche e mercati storici che pulsano di vita e sapori tradizionali. Con il suo affaccio sul mare, il clima mite tutto l’anno e un’offerta gastronomica di fama mondiale, Palermo non è solo il cuore pulsante della Sicilia, ma una destinazione capace di incantare chiunque cerchi un’autentica immersione nella storia, nel mare e nelle tradizioni più profonde del Mediterraneo.

“L’attivazione del nuovo collegamento diretto Palermo-Sofia rappresenta un passo concreto nella strategia di rafforzamento del network internazionale dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Lavoriamo per costruire una connettività sempre più ampia, stabile e diversificata, capace di generare valore non solo in termini di traffico passeggeri, ma anche di sviluppo economico, turistico e commerciale per l’intero territorio – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano – La partnership con Wizz Air si conferma strategica: l’apertura verso i Balcani e verso l’Europa sud-orientale amplia il posizionamento internazionale di Palermo e della Sicilia, intercettando nuovi flussi leisure, business e contribuendo in modo strutturale alla destagionalizzazione della domanda. Questo nuovo volo su Sofia – conclude l’Ad di Gesap – si inserisce nel nostro percorso di crescita programmate che contempla più rotte mirate, maggiore qualità dei collegamenti e integrazione con le direttrici di sviluppo turistico e produttivo. Continueremo a investire su compagnie, destinazioni e servizi per rendere lo scalo palermitano sempre più competitivo nel Mediterraneo e sempre più centrale nelle scelte di viaggio dei passeggeri”.

L’introduzione del nuovo volo per Sofia è cruciale non solo per la strategia di sviluppo dell’Aeroporto Internazionale ‘Falcone Borsellino’, ma per l’intera regione, che si conferma una piattaforma di connessione vitale nel cuore del Mediterraneo. Questo collegamento non solo arricchisce l’offerta per il traffico leisure tradizionale, ma punta a intercettare segmenti turistici ad alto potenziale, contribuendo in modo significativo alla destagionalizzazione dei flussi grazie al fascino della capitale bulgara in ogni periodo dell’anno.

Parallelamente, si aprono nuove e concrete opportunità per l’interscambio commerciale, facilitando i rapporti tra le imprese siciliane e un’area dell’Europa dell’Est in forte espansione economica. Con l’aggiunta di questa destinazione, la rete di collegamenti internazionali dallo scalo palermitano arriva a 4 rotte verso 4 paesi, consolidando ulteriormente il ruolo della Sicilia come base strategica verso i mercati emergenti.

-Foto ufficio stampa Comune di Palermo-

(ITALPRESS).