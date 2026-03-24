Violenta grandinata nel Ragusano, chiusa la strada provinciale 10

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di Italpress - 24 Mar 2026

RAGUSA (ITALPRESS) – Una violenta grandinata si è abbattuta lungo la strada provinciale 10, all’incrocio Monterosso-Chiaramonte, in provincia di Ragusa. La strada, al momento, è stata chiusa al transito. Sul posto i Vigili del fuoco di Ragusa si stanno adoperando per soccorrere gli automobilisti rimasti in panne. Lungo la strada si è in attesa che i mezzi della provincia provvedano al ripristino delle condizioni di sicurezza. Insieme ai Vigili del fuoco sono presenti anche agenti della Polizia di Stato e Vigili urbani.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).