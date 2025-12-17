Turista violentata nel 2023 a Palermo, 46enne incastrato dal Dna

Italpress Notizie Sicilia

17 Dic 2025

PALERMO (ITALPRESS) – Deve rispondere di violenza sessuale un palermitano di 46 anni raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dal gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Procura. L’uomo, abusando delle condizioni di inferiorità fisica di una giovane turista straniera che non comprendeva la lingua, con violenza l’avrebbe trascinata all’interno del suo appartamento costringendola a subire un rapporto sessuale.

I fatti risalgono al luglio 2023. E’ un sabato sera. La turista si reca, con alcune sue connazionali, alla “Vucciria”, dove conosce altri giovani palermitani con i quali trascorre la serata intrattenendosi a consumare anche bevande alcoliche. In un secondo momento, la vittima, avendo perso di vista le amiche, viene accompagnata dall’indagato, con l’inganno, presso la sua abitazione, dove avviene la violenza sessuale. Le indagini, avviate in seguito alla denuncia della turista, hanno portato, anche grazie alle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, alla identificazione dell’indagato. Procedendo al prelievo del campione biologico, è stata riscontrata la concordanza del Dna del 46enne con quello sui campioni biologici isolati sulla vittima. L’ordinanza di custodia cautelare è stata notificata all’interessato presso la locale Casa Circondariale “Lo Russo-Pagliarelli” di Palermo, dove è detenuto per altra causa.

