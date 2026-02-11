Sgominata una banda di ladri di appartamento nel Siracusano, 5 misure cautelari

Italpress Notizie Sicilia

AUGUSTA (SIRACUSA) (ITALPRESS) – Sgominata ad Augusta (Siracusa) una banda di ladri dedita ai furti in appartamento. Sono state eseguite cinque ordinanze cautelari – emesse dal GIP del Tribunale di Siracusa ed eseguite dagli agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Augusta – nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di furti in abitazione e ricettazione. I colpi messi a segno dalla banda sarebbero stati commessi tutti ad Augusta tra il dicembre del 2024 e l’estate del 2025.

