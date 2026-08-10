Scoperta nel Palermitano evasione fiscale da 1,3 milioni nel settore turistico

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di Italpress - 10 Ago 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo ha individuato un articolato sistema di evasione fiscale internazionale riconducibile a una società con sede a Cefalù, operante nel settore dei bed and breakfast e delle strutture ricettive di lusso. Le indagini hanno fatto emergere un meccanismo basato sull’interposizione fittizia di società con sede nel Regno Unito che, pur formalmente stabilite a Londra, erano in realtà amministrate e gestite da Cefalù e riconducibili all’amministratore della società italiana sottoposta a verifica.

Gli accertmenti hanno permesso di ricostruire i flussi finanziari con i quali, si legge in una nota, “la quasi totalità degli incassi derivanti dalla locazione di immobili di lusso e bed and breakfast situati in Italia veniva trasferita all’estero, facendo risultare nel nostro Paese soltanto una parte dei ricavi effettivamente conseguiti”. All’esito della verifica sono stati constatati ricavi non dichiarati per oltre 1,3 milioni di euro e ritenute alla fonte non versate per 334.000 euro. È stato, inoltre, accertato l’impiego di sette lavoratori irregolari, retribuiti con modalità non tracciabili.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).