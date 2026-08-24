Sbardella “Ok allo Schifani bis, se Forza Italia dovesse dubitare Fdi è pronta a proporre candidature di alto livello”

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di Italpress - 24 Ago 2026

PALERMO (ITALPRESS) – “Fratelli d’Italia non mette in discussione l’ipotesi di un bis di Renato Schifani alla presidenza della Regione Siciliana, ma avverte gli alleati: se Forza Italia dovesse dubitare del governatore uscente, FdI è pronta a proporre candidature alternative di altissimo livello”. Lo ha dichiarato il commissario straordinario di FdI in Sicilia, Luca Sbardella, in un’intervista al sito ilsicilia.it.

“Per noi non è un tabù né la ricandidatura né la sostituzione”, ha spiegato Sbardella, ricordando che “lo stesso partito di Schifani ha più volte provato a mettere in discussione la sua ricandidatura”. In caso di un cambio alla guida di Palazzo d’Orléans, secondo il commissario, non è affatto scontato che Forza Italia mantenga il diritto di esprimere il candidato sostituto.

Tra le opzioni di FdI resta spendibile il nome del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno – definito “personalità di tutto rispetto” in attesa che si chiariscano le sue vicende giudiziarie – accanto ad altri profili provenienti dal governo nazionale, locale o con forte esperienza amministrativa nell’isola. Sbardella ha infine aperto al dialogo con Cateno De Luca di Sud Chiama Nord per un’ipotizzabile alleanza basata su ampie parti di programma comune.

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